В новом выпуске проекта Alter Ego учредители компании Nest One рассказали какой высоты достигли на сегодня, с какими трудностями сталкиваются в процессе строительства и какими будут квартиры в первом небоскребе Узбекистана.
На правах рекламы.
В новом выпуске проекта Alter Ego учредители компании Nest One рассказали какой высоты достигли на сегодня, с какими трудностями сталкиваются в процессе строительства и какими будут квартиры в первом небоскребе Узбекистана.
На правах рекламы.
Сегодня, 10:40
Сегодня, 09:39
Вчера, 19:26
Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.