12−24 ноября в шести городах Узбекистана пройдет международная выставка «Образование и профессия — 2021».
Посетители экспозиции смогут ознакомиться с зарубежными высшими учебными заведениями из разных стран мира.
Абитуриенты смогут пообщаться с официальными представителями вузов России, Беларуси, Казахстана, Сингапура, Южной Кореи и прочих стран. Каждый сможет найти университет по интересующему направлению и получить подробную информацию.
Посетив выставку, потенциальные абитуриенты смогут:
- получить подробную информацию об университете — поступление, факультеты, специальности, сроки подачи документов;
- получить консультацию непосредственно у представителей участвующих на выставке высших учебных заведений (проректоров, деканов, членов приемной комиссии);
- получить экспертную консультацию по всем вопросам обучения и визовой поддержки, а также на месте подать заявку на обучение и начать процесс зачисления в выбранный вуз;
- более подробно узнать о системе образования той или иной страны, ее культуре, образе жизни и прочем, подобрать подходящую программу;
- услышать мнения специалистов отрасли.
Выставка будет проходить с 12 по 24 ноября:
- 12−13 ноября, Ташкент: International Hotel Tashkent — с 10:00 до 17:00;
- 15 ноября, Самарканд: «Центр агентства по делам молодежи» — с 12:00 до 17:00;
- 17 ноября, Навои: «Центр агентства по делам молодежи» — с 12:00 до 17:00;
- 19 ноября, Бухара: «Центр агентства по делам молодежи» — с 12:00 до 17:00;
- 22 ноября, Ургенч: «Центр агентства по делам молодежи» — с 12:00 до 17:00;
- 24 ноября, Фергана: «Центр агентства по делам молодежи» — с 12:00 до 17:00.
Организаторами выставки выступают Агентство по делам молодежи Узбекистана и компания My Fair при поддержке представительств «Россотрудничества», Британского Совета, представительства Республики Татарстан в Узбекистане, национального офиса Erasmus+ в Узбекистане, представительства АО «РЭЦ», НОУ «Рособразование», консалтинговых компаний Education Voyage (EVA Consulting) и Consult Me.
Для посетителей вход на выставку бесплатный. Регистрация посетителей обязательна по ссылке.
Для регистрации и получения подробной информации можно позвонить по телефонам: (+998) 71−140−55−65, (+998) 90−972−55−45, (+998) 90−972−55−25.
Желающие принять участие в качестве экспонента могут обратиться по телефонам: (+998) 90−139−64−44, (+998) 90−972−55−45.
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