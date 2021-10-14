12−24 ноября в шести городах Узбекистана пройдет международная выставка «Образование и профессия — 2021».

Посетители экспозиции смогут ознакомиться с зарубежными высшими учебными заведениями из разных стран мира.





Абитуриенты смогут пообщаться с официальными представителями вузов России, Беларуси, Казахстана, Сингапура, Южной Кореи и прочих стран. Каждый сможет найти университет по интересующему направлению и получить подробную информацию.





Посетив выставку, потенциальные абитуриенты смогут:

получить подробную информацию об университете — поступление, факультеты, специальности, сроки подачи документов;

получить консультацию непосредственно у представителей участвующих на выставке высших учебных заведений (проректоров, деканов, членов приемной комиссии);

получить экспертную консультацию по всем вопросам обучения и визовой поддержки, а также на месте подать заявку на обучение и начать процесс зачисления в выбранный вуз;

более подробно узнать о системе образования той или иной страны, ее культуре, образе жизни и прочем, подобрать подходящую программу;

услышать мнения специалистов отрасли.





Выставка будет проходить с 12 по 24 ноября:

12−13 ноября, Ташкент: International Hotel Tashkent — с 10:00 до 17:00;

15 ноября, Самарканд: «Центр агентства по делам молодежи» — с 12:00 до 17:00;

17 ноября, Навои: «Центр агентства по делам молодежи» — с 12:00 до 17:00;

19 ноября, Бухара: «Центр агентства по делам молодежи» — с 12:00 до 17:00;

22 ноября, Ургенч: «Центр агентства по делам молодежи» — с 12:00 до 17:00;

24 ноября, Фергана: «Центр агентства по делам молодежи» — с 12:00 до 17:00.





Организаторами выставки выступают Агентство по делам молодежи Узбекистана и компания My Fair при поддержке представительств «Россотрудничества», Британского Совета, представительства Республики Татарстан в Узбекистане, национального офиса Erasmus+ в Узбекистане, представительства АО «РЭЦ», НОУ «Рособразование», консалтинговых компаний Education Voyage (EVA Consulting) и Consult Me.





Для посетителей вход на выставку бесплатный. Регистрация посетителей обязательна по ссылке.

Для регистрации и получения подробной информации можно позвонить по телефонам: (+998) 71−140−55−65, (+998) 90−972−55−45, (+998) 90−972−55−25.

Желающие принять участие в качестве экспонента могут обратиться по телефонам: (+998) 90−139−64−44, (+998) 90−972−55−45.

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