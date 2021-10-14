Налоговый комитет раскрыл сумму налогов, уплаченных иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги, в Узбекистане.

В январе-сентябре 2021 года эти компании заплатили в бюджет более 15,2 млрд сумов: Facebook — 7,6 млрд сумов, Google Commerce Limited — 4,6 млрд сумов, Apple — 2,2 млрд сумов, Netflix — 331 млн сумов, Yandex — 256 млн сумов, Booking.com — 205 млн сумов, Huawei — 81 млн сумов.

Данные за 2020 год. Источник: ГНК.

Для сравнения: в 2020 году компании выплатили более 11,8 млрд сумов.

Так называемый «налог на Google» предусмотрен новой редакцией Налогового кодекса, которая вступила в действие с 1 января 2020 года. Налог взимается за электронные услуги, которые подразумевают предоставление прав на использование программного обеспечения (включая игры через интернет), права на использование электронных книг, образовательных материалов, музыкальных произведений и других.

ГНК открыл специальный НДС-офис, чтобы зарубежные интернет-компании могли через него встать на учёт в качестве плательщиков этого налога.

За два года на налоговый учет встали 28 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги физическим лицам без образования постоянного учреждения в Узбекистане.