ЖК Parkent Plaza — это современный проект, задающий высокую планку строительства жилья в мегаполисе. Высокий темп жизни диктует свои правила: жить в комфортном, респектабельном районе, но с ощущением обособленности. Жилой комплекс детально продуман и обеспечивает спокойное и комфортное проживание с доступной инфраструктурой, что помогает получить удовольствие от жизни в большом городе.

Жилой комплекс органично смотрится на карте столицы и задает тон формированию гармоничной городской среды нового Ташкента. ЖК Parkent Plaza — настоящий архитектурный ансамбль с интересными решениями фасадов, максимально естественным ландшафтным дизайном и множеством деталей: карнизами, балконами, орнаментами.





В Parkent Plaza жильцов ждут одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с различными планировками и концепцией «готово для жизни». Сегодня для покупки еще доступны и несколько квартир с террасами с видом на прекрасные пейзажи.

ЖК Parkent Plaza — это четыре дома и две башни бизнес-класса. Таким богатством форматов FDG подчеркивает, что создает жилье настолько же неординарное, как и клиенты компании.





До конца октября покупателей квартир в жилом комплексе ждет невероятное предложение: квартиру они получат уже с ремонтом. Готовые решения детально продуманы, удовлетворят взыскательные запросы, а главное — избавляют от длительного ремонта.

В проекте уделено колоссальное внимание концепции внутреннего двора Parkent Plaza. Внутренняя территория жилого комплекса благоустроена таким образом, что создается ландшафт, приближенный к естественной природе.





Красивая радиальная брусчатка, украшающая островки зелени, оригинальное расположение скамеек для спокойного отдыха, детские площадки — все это создает атмосферу загородной прогулки. Двор комплекса закрыт для машин, посторонних и находится под круглосуточным видеонаблюдением.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−55−11.

Центральный офис продаж: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.

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