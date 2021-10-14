14 октября примерно в 6:20 в Булунгурском районе Самаркандской области на автодороге M-39 (1050-й километр) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

Водитель автомобиля Nexia, управляя автомобилем на высокой скорости, заснул за рулём. В результате машина врезалась в бетонный разделитель и перевернулась, после чего в автомобиле произошло возгорание.

Два пассажира, находившиеся в салоне автомобиля, погибли на месте. Водитель госпитализирован в районное медобъединение.