В Бухаре заведующая детской образовательной организацией требовала у сотрудницы 300 тысяч сумов за сохранение ее рабочего места, сообщило УзА.

Бухарское городское отделение Следственного департамента совместно с управлением Национальной гвардии по Бухарской области 28 сентября провели оперативное мероприятие по заявлению гражданки М. Р.

Заведующая, жительница Бухары Ф. С. 1979 года рождения, была задержана в служебном кабинете при получении 300 тысяч сумов.

Отделение следственного департамента возбудило в ее отношении уголовное дело части 3 статьи 168 (Мошенничество с использованием служебного положения) Уголовного Кодекса Узбекистана.