В социальных сетях появилась информация о распространении в селе Танишка махалли «Узбекистан» Нарпайского района Самаркандской области сибирской язвы среди животных. Однако эта информация не нашла подтверждения, сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарии и развитию животноводства.

Ситуация была изучена специальным штабом, созданным при Госкомветеринарии. Полученные образцы прошли проверку в лабораториях Республиканского государственного научного центра по диагностике болезней животных и безопасности продовольствия. В них не были обнаружены возбудители болезни.

Сибирская язва — чрезвычайно опасное инфекционное заболевание с тяжелым течением, говорится в сообщении. Заражаться ею могут все виды сельскохозяйственных, домашних и диких животных, она также легко передается от животного человеку.

С учетом того, что возбудители болезни могут сохраняться во внешней среде до 100 лет, старые очаги заболевания находятся под контролем службы государственной ветеринарии.

Для предупреждения проникновения в страну сибирской язвы ветеринарная служба систематически проводит профилактические работы по вакцинации сельскохозяйственных животных.

Нужно отметить, в 2020 году проведена профилактическая прививка против сибирской язвы была сделана 36,7 миллиона голов скота, в 2021 году — 26,4 миллиона голов.

Выполнена профилактическая вакцинация более 10 миллиона голов скота, у которых до конца года заканчивается активность иммунитета. «То есть, обеспечена полная иммунная активность», — говорится в сообщении.

С начала года были проведены проверки 3021 образца почвы из старых очагов и кожи 84,1 тысячи голов крупного рогатого скота и баранов, в которых не были обнаружены следы заболевания.