Фармацевтическая компания Jurabek Laboratories выпустила очередную партию китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В среду утром вторая партия в объёме 1 млн 219 тысяч 510 доз передана представителям Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья для дальнейшего распространения в пунктах вакцинации.

Первая партия китайско-узбекской вакцины местного производства была выпущена фармкомпанией в конце сентября, накануне Jurabek Laboratories передала СЭС 260,5 тысячи доз препарат «Спутник V».

По данным Минздрава, в настоящий момент в Узбекистане суммарный резерв вакцин достиг 29,8 млн доз, использовано — 22,9 млн доз. Полный курс вакцинации прошли 5,3 млн граждан.