В социальных сетях распространилась информация о том, что мужчина из Булакбашинского района Андижанской области соорудил платную переправу через горный сай на месте разрушенного моста.

По данным районного хокимиятя, в июле этого года «из-за природного явления» мост Аравонсой оказался в аварийном состоянии, в настоящее время на месте ведутся ремонтно-строительные работы.

Утром 10 октября житель махалли «Бозорбоши» Х. Исманов (ранее судимый) соорудил из двух деревянных досок самодельный мост и брал с людей по 1000 сумов за переправу, говорится в сообщении.

Действия мужчины были рассмотрены в Булакбашинском районном суде, где его признали виновным по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 200 (самоуправство) Кодекса об административной ответственности. Ему назначено семь суток административного ареста.