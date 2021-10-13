Четверо представителей сборной Узбекистана начали подготовку к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщили «Газете.uz» в Федерации лыжного спорта страны.

Программа подготовки подготовлена федерацией в тесном сотрудничестве с ответственными лицами Ассоциации зимних видов спорта и презентована в Национальному олимпийскому комитету и Министерству туризма и спорта.

В программе участвуют по два спортсмена и спортсменок, а также запасные. Горнолыжник Комилжон Тухтаев с начала сентября уже приступил к индивидуальным тренировкам в Италии.

Как уточнили в федерации, в ближайшие дни Валерия Ковалёва, Рано Иманкулова и Арман Гаюпов отбывают на ледники в Австрии. Спортсмены поборются за две лицензии для участия в Олимпиаде.

Согласно утверждённой смете расходов, на учебно-тренировочные сборы в Италии, Австрии и России и квалификационные соревнования планируется потратить 67,7 млн сумов, 98,6 тысячи евро, 19,4 тысячи долларов и 177,7 тысячи рублей ($2470). Ещё на 37,4 тысячи евро будет закуплен инвентарь и спортивная одежда.

Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 8 по 20 февраля 2022 года. В прошлых Играх 2018 года от Узбекистана выступили горнолыжник Комилжон Тухтаев и фигурист Миша Ге.