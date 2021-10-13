Компании Google LLC и Microsoft Ireland Operations Limited (оператор Microsoft Store) зарегистрировались в Узбекистане в качестве плательщиков НДС, следует из данных Государственного налогового комитета.

Теперь при оплате услуг сервисов нужно еще учитывать НДС в размере 15%.

За последние два года на налоговый учет в стране также встали Google Commerce Limited, Google Voice, Google Ireland Limited и Google Cloud EMEA, зарегистрированные в США и Ирландии.

В НДС-офисе также состоят Xsolla, Netflix, Apple, Samsung, Booking.com, Facebook, Spotify, LinkedIn и другие иностранные компании.

Так называемый «налог на Google» предусмотрен новой редакцией Налогового кодекса, которая вступила в действие с 1 января 2020 года. Через месяц ГНК открыл специальный НДС-офис, чтобы зарубежные интернет-компании могли через него встать на учет в качестве плательщиков этого налога.

«Налог на Google» есть и в других странах. В России с 2016 года действует закон об уплате НДС при продаже электронных услуг. Налог взимается с любых услуг, продаваемых через интернет: рекламы, продажи приложений, игр, хостинга сайтов, музыки, фильмов и других.

Бывший заместитель председателя ГНК Абдулла Азизов, ныне работающий замминистра здравоохранения, рассказал, что соседние страны интересовались, как Узбекистану удалось внедрить эту практику в налоговую систему.

«Когда я представил новую систему в Государственном налоговом комитете и собирал налоги с Google, Apple, Netflix и других международных компаний, позвонили из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана и спросили, как мы это сделали. Мы поделились опытом», — заявил он.

Замглавы Минздрава надеется, что соседние страны проявят такой же интерес после цифровизации системы здравоохранения в Узбекистане, над которой он в настоящее время работает.

Бывший региональный директор «Яндекса» в Узбекистане Евгений Лукьянчиков называл решение о вводе «налога на Google» «digital-суицидом». Он отметил, что введение такого налога предусматривает отмену двойного налогообложения по международным договорам. В ГНК пояснили, что это не новый налог, а «расширение сферы действия хорошо знакомого всем НДС».