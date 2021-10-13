На данный момент идет ремонт парка им. Гафура Гуляма, расположенного в Чиланзарском районе. Многих интересует, каким же будет обновленный парк.

«Концепция реконструкции именно этого парка отличается своим подходом. Мы поставили задачу не только сохранить одну из самых крупных зеленых зон столицы, но и приумножить и разнообразить ее новыми видами деревьев, кустарников и цветущих растений. Здесь скоро можно будет действительно отдохнуть, оставаясь в гармонии с природой», — сказал заместитель директора парка им. Гафура Гуляма Зафар Мирзаулуков.

Каждый, кто бывал в этом парке, знает, что в последние годы его территория была заставлена кафе, сувенирными лавками и другими объектами. Дошло до того, что в большой зеленой зоне было просто не пройти. Один из старейших и любимых населением парков Ташкента уподобился рынку. Особенно это было заметно родителям с детьми, которые выбирались для отдыха. Они то и дело отбивались от продавцов на каждом шагу.





«Мы сейчас тратим немало сил и средств, чтобы восстановить былую природную гармонию парка. Очищаем его от всех лавочек, кафешек и шашлычниц. Большое внимание уделяем ландшафтному дизайну. И в этом случае стараемся соблюсти гармонию, чтобы парк оставался максимально естественным.

Понимаем опасения жителей Ташкента по поводу вырубки деревьев во время ремонтных работ. При строительных работах действительно сложно обеспечить сохранность зеленых насаждений, но нам удалось сохранить все деревья. Мало того, заменили полностью систему полива, куда были направлены немалые инвестиции", — рассказал Зафар Мирзакулов.

Парк им. Гафура Гуляма обновляется в стиле eco-friendly. К примеру, игровые площадки для маленьких посетителей будут оборудованы разнообразными скалами, канатами, веревочными лестницами, выполненными полностью из экологичных композиционных материалов зарубежного производства.





Парку будет возвращена еще одна достопримечательность — колесо обозрения. С него открывается замечательный вид. В Ташкенте не так уж много точек, из которых можно полюбоваться городом с высоты птичьего полета. Этот аттракцион будет современным, с закрытыми кабинками и системой кондиционирования.

Количество аттракционов в парке решено немного сократить, чтобы освободить место для пеших прогулок и беговых дорожек. При этом организаторы стремятся заменить их на более современные и безопасные аналоги. Оба озера, находящиеся на территории парка, очищаются, полностью заменяется гидросистема, а вокруг них создаются пляжные зоны и места для пикникового отдыха. В одном из озер сохранятся лодки и катамараны. Второе озеро было решено выделить для уток, которые будут дополнять естественную природную среду.

Остается только одно — ждать открытия парка, который действительно может стать местом для настоящего отдыха на природе.

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