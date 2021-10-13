Компания International Beverages Tashkent (IBT) приглашает к сотрудничеству транспортные и транспортно-экспедиционные компании для осуществления перевозок продукции, выпускаемой заводами компании в Ташкенте.
Доставка продукции IBT осуществляется по территории Узбекистана на склады партнеров-дистрибьюторов.
Требования к поставщику транспортных услуг:
- Транспортно-экспедиционная компания должна представлять собой юридическое лицо, существующее на рынке перевозок не менее одного года.
- Возможно сотрудничество с юридическим лицом, находящимся на упрощенной системе налогообложения, то есть не являющимся плательщиком НДС.
- Компания должна иметь свободный доступ к интернету. Передача заявок на перевозки будет осуществляться в том числе и посредством интернет-платформ.
- Компания должна осуществлять подачу транспорта под загрузку оперативно и к назначенному времени в соответствии со стратегией «отгрузка в течение 24 часов».
- Компания должна владеть парком грузового автотранспорта на праве собственности. Требования по количеству собственных транспортных средств устанавливаются в зависимости от выбранного города отгрузки.
- Обязательным условием для сотрудничества является наличие в штатном расписании компании не менее трех сотрудников.
- Сотрудничество осуществляется на основании типового договора, разработанного IBT.
Для организации сотрудничества необходимо заполнить форму, доступную по ссылке.
Телефоны: (+998) 91−442−12−12, (+998) 90−983−49−39.
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