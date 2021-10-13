В Законодательной палате Олий Мажлиса рассмотрен законопроект о повышении минимального возраста уголовной ответственности с 13 до 14 лет, сообщил депутат, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

Поправки в Уголовный кодекс вносятся по рекомендации из указа президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы защиты прав ребёнка».

Согласно действующему законодательству, в Узбекистане лица, которым до совершения преступления исполнилось 13 лет, подлежат уголовной ответственности лишь за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 97 Уголовного кодекса). По остальным преступлениям, в зависимости от статьи УК, минимальный возраст для привлечения к ответственности составляет 14, 16 и 18 лет.

«В законодательстве зарубежных государств, в частности, Германии, Италии, Испании, Японии и стран СНГ минимальным возрастом уголовной ответственности считается 14 лет», — подчеркнул парламентарий.

«Газета.uz» ранее рассказывала, что уровень преступности в Узбекистане в 2020 году повысился впервые с 2017 года. Рост составил 34,7%, в том числе в Ферганской области — в 2,1 раза, в Ташкенте — 28,8%. Резко выросла молодёжная преступность, а также случаи краж, мошенничества, хулиганства, умышленных убийств, грабежей и других.

В частности, в 2020 году подростками в возрасте 13−15 лет совершено 188 преступлений, что на 45,7% больше, чем в 2019 году (129).