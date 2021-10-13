9 октября прошел третий Ташкентский фестиваль рекламы TAF!21, где были представлены креативные проекты отечественных брендов в сфере маркетинга, брендинга и продвижения.

Бренд AhadMix Group стал номинантом на фестивале с проектом нестандартного использования LED-экрана в Ташкенте «Включи водопад».

По итогам голосования экспертного жюри AhadMix Group получил награду в номинации «Сезонная кампания». Это еще раз подтверждает, что компания — не просто оператор наружной рекламы и технического оборудования, а один из новаторов в своей области. AhadMix Group мыслит нестандартно, не боится экспериментировать и всегда готов к креативным решениям.





Для команды AhadMix Group награда на фестивале рекламы — это значимое достижение и мотивация двигаться дальше, не останавливаясь на достигнутом.

Компания благодарит за поддержку партнеров и коллег, а также организаторов TAF!21 — Маркетинговую ассоциацию Узбекистана — за вклад в развитие индустрии рекламы в Узбекистане.

Идея проекта «Включи водопад» реализована совместно с маркетинговым агентством Division.

Телефон по вопросам сотрудничества с AhadMix Group: (+998) 94−657−33−33.

Instagram: @ahadmix_group

Facebook: fb.com/ahadmixgroup

На правах рекламы.