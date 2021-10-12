На прошлой неделе в социальных сетях распространились сообщения о том, из зарплаты преподавателей и других сотрудников Андижанского государственного медицинского института (АГМИ) удерживаются деньги за субботник.

Управление юстиции Андижанской области в ходе изучения ситуации выяснило, что риказом ректора вуза Мадамина Мадазимова от 15 сентября 2021 года предусмотрено «добровольное удержание средств из зарплаты сотрудников за субботник», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

По статье 164 Трудового кодекса, удержания из оплаты труда возможны по общему правилу с письменного согласия работника, а при отсутствии согласия — по решению суда.

«Однако по приказу ректора института за сентябрь из зарплат 743 сотрудников было удержано по 100−300 тысяч сумов — всего 150 млн сумов — в связи с хашаром в августе. Из них 221 сотрудник не давали согласия на удержание средств», — говорится в сообщении. По итогам изучения ситуации коллективу института полностью возвращено 150 млн сумов, а должностные лица института, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной (выговор) и административной (штраф) ответственности.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Минюст в ходе изучения выявил более 345 тысяч случаев незаконного удержания денег с зарплат сотрудников учреждений социальной сферы.