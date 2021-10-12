Фармацевтическая компания Jurabek Laboratories выпустила в оборот первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья передано 260,5 тысячи доз вакцины, включающие первый и второй компоненты. Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе компании, все выпущенные препараты предназначены для использования внутри страны.

По данным Минздрава, всего в Узбекистан поставлено 28 миллионов 473 тысячи 528 доз вакцин разных производителей:

21,9 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001;

3 миллиона доз Moderna;

1,5 миллиона доз AstraZeneca;

1,2 миллиона доз Pfizer/BioNTech;

720 тысяч доз «Спутника V».

К настоящему моменту использовано 22,7 млн доз препаратов, полностью вакцинированы 5,2 млн граждан.

Напомним, в конце сентября Jurabek Laboratories также выпустила первую партию китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001 в объёме 7 миллионов доз.