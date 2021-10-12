В Узбекистан из России была доставлена партия российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в объёме 12 тысяч доз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Прививки будут использованы для вакцинации 10 тысяч строителей из Узбекистана, которые привлекаются в Россию в рамках пилотного проекта. Участники должны будут пройти собеседование и медосвидетельствование, получить сертификат о владении русским языком и знании истории и основ законодательства РФ.

Кроме того, обязательным условием является вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник лайт» или другими вакцинами либо наличие документа о перенесённом не ранее чем за пять месяцев до прибытия заболевании.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, которая была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ ее эффективность оценивали в 79,4%. Препарат также действенен против всех штаммов коронавируса, а антигенспецифические антитела (IgG) вырабатываются уже на 28-й день, уточнили в институте им. Гамалеи. В случае, если у вакцинируемого уже есть антитела, «Спутник Лайт» увеличит их в 40 раз на десятый день после укола, заверили в институте

В начале июня замглавы Минздрава Олег Гриднев заявил, что «Спутник Лайт» будет применяться в основном для вакцинации молодежи, прежде всего студентов. Вакциной также будут прививать мигрантов, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.