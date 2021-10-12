Двадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 20 октября, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Такое решение принял кенгаш Сената на заседании 12 октября.

На заседании планируется рассмотреть законы «О социальном предпринимательстве», «О внесении дополнений и изменений в Таможенный кодекс Республики Узбекистан», «О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О воде и водопользовании», «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы защиты прав лиц, страдающих наркологическими заболеваниями» и «О внесении дополнений в Закон Республики Узбекистан «О музеях».

Сенаторы также заслушают:

информацию заместителя премьер-министра о поддержке детей-сирот и детей и качестве медико-социальных услуг, оказываемых детям с инвалидностью;

информацию о работе председателя правления «Узкимёсаноат»;

информацию министра ЖКО об обслуживании многоквартирных жилых домов, в том числе о работе управляющих компаний.

Кроме того, члены Сената намерены обсудить результаты парламентских запросов в правительство о состоянии автодорог и искусственных сооружений в стране, а также соблюдении законодательства по обеспечению безопасного движения транспорта, о принимаемых мерах по развитию сферы донорства крови и о мерах по восстановлению и развитию туризма после пандемии коронавируса.