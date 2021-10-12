Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Бухаре вспомнил трагедию в Сырдарьинской области, где произошёл прорыв плотины Сардобинского водохранилища.

«Теперь могу сказать, что в своей жизни и кино я никогда не видел ничего подобного. Люди были в воде, а дети — на деревьях. Были жертвы [среди военнослужащих] Национальной гвардии, но мы спасли жизни людей», — сказал он.

Напомним, прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области произошел 1 мая 2020 года. Само водохранилище было построено в 2010—2017 годах за 1,3 трлн сумов бюджетных средств (404,4 млн долларов по курсу ЦБ на 1 января 2017 года). Эксплуатацией водохранилища занималась дирекция использования и развития объектов Сардобинского водохранилища при компании «Узбекистон темир йуллари».

В презентации проекта президенту в мае 2017 года участвовали бывший председатель «Узбекистон темир йуллари» Ачилбай Раматов (ныне первый вице-премьер), заместитель министра сельского и водного хозяйства Шавкат Хамроев (ныне министр водного хозяйства) и председатель «Узсувэнерго» Абдугани Сангинов (ныне председатель «Узбекгидроэнерго»).

В конце июля прошлого года Генеральная прокуратура назвала причины техногенной катастрофы — ошибки в проектной документации, при строительстве и эксплуатации.

В мае 2021 года суд вынес приговор 17 обвиняемым по делу о прорыве плотины Сардобинского водохранилища. В их числе — бывший замдиректора УП «Узтемирйулкурилишмонтаж», начальник отдела UzGIP, глава ГУП «Сирдарё сув курилиш инвест», руководители и сотрудники строительных компаний и другие.

В середине февраля было объявлено, что Сардобинское водохранилище будет восстановлено. Сообщалось, что работы будут проходить в два этапа с привлечением зарубежных специалистов. Позже стало известно, что объект, который эксплуатировался компанией «Узбекистон темир йуллари», передан в ведение Министерства водного хозяйства.