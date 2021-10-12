Запрет на въезд в Россию снят для 150 тысяч граждан Узбекистана, сообщил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Под миграционную амнистию также попали 150 тысяч граждан Таджикистана.

Однако это решение не распространяется на иностранцев, которых ранее выдворили из России по решению суда. Для них запрет на въезд остается в силе.

Если решение о выдворении было вынесено МВД России, то гражданину следует проверить наличие запрета на сайте мвд.рф.

В декабре 2020 года в МВД сообщали, что в России находятся 6,3 миллиона мигрантов. В обычное время их численность колебалась от 9 до 11 миллионов человек.