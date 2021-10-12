Впервые в истории Узбекистана в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии совместно с ведущим российским врачом-онкологом была проведена сложнейшая хирургическая операция по реконструкции тазового кольца индивидуальным эндопротезом. Об этом «Газете.uz» сообщили в онкоцентре.





Операция состоялась в рамках меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией онкологов Узбекистана (АОУз) и Восточно-Европейской группой по изучению сарком (East-European Sarcoma Group). Цель документа — расширение географии научного и практического сотрудничества в сфере онкологии, а также создание благоприятных условий для обмена информацией, опытом и профессиональными навыками в вопросах совместной разработки новых методов и методик диагностики и лечения в онкологической службе.

«Опухоли костей таза — относительно редко встречающаяся локализация опухолей костной ткани. Несмотря на успехи современной онкологии и хирургии, лечение и диагностика опухолей костей таза остаются сложными проблемами клинической онкологии, — говорится в сообщении. — Наиболее часто данная патология встречается в трудоспособном возрасте и ранее приводила к выполнению калечащих операций и стойкой инвалидизации больных».

Сейчас, по данным центра онкологии и радиологии, подходы к хирургическому лечению опухолей костей таза предполагают наряду с удалением опухоли выполнение реконструктивно-пластических операций.





«Развитие компьютерных и 3D-технологий в медицине и технике позволило сделать прорыв в создании индивидуальных систем протезирования, в том числе на основе 3D печати сплавов титана, что позволяет выполнять органосохраняющие операции, снизить частоту осложнений, ускорить реабилитацию и улучшить качество жизни больных с опухолевым поражением костей таза».

Уникальную для Узбекистана операцию провели 11 октября руководитель отделения опухолей опорно-двигательной системы Джамиля Полатова совместно с российским коллегой — руководителем Московского городского научно-практического центра опухолей костей, мягких тканей и кожи при Московской онкологической больнице №62, профессором Эльмаром Мусаевым.

Пациенту, 30-летнему мужчине, было выполнено радикальное хирургическое вмешательство при злокачественной опухоли костей таза. Для возмещения дефектов кости во время операции был использован индивидуальный эндопротез, изготовленный из титана и напечатанный при помощи 3D-печати.





«Эндопротезы, использующиеся в онкоортопедии, являются в большинстве своём нестандартными. Нередко изготовление онкологического протеза перед операцией требует индивидуального подхода и занимает до нескольких недель. Поэтому для каждого пациента восстановление целостности тазового кольца должно быть индивидуальным, так как в каждом конкретном случае размеры образовавшегося дефекта различны. Чем обширней послеоперационный дефект, тем выше вероятность осложнений. Технологии трехмерной реконструкции и виртуального моделирования позволили в ряде случаев выполнить радикальную операцию, которая снижает количество рецидивов и увеличивает выживаемость пациента», — прокомментировала операцию Джамиля Полатова.

Основная цель проведения этой операции — улучшение результатов лечения больного с опухолями костей таза за счет совершенствования хирургической техники, методов предоперационного планирования, применения современных биоматериалов и систем фиксации.

«В основе метода лежат персональные диагностические данные пациента, на основании которых моделируется 3D-модель таза и опухолевого поражения. Планируются на компьютере уровни резекции костей с учетом принципов радикальности, затем моделируется эндопротез для реконструкции образовавшегося костного дефекта и производится оценка его прочности при помощи специального программного обеспечения. Следующим этапом создается пластиковая модель области операции и эндопротеза посредством 3D-печати для оценки биомеханических параметров реконструируемой зоны. После утверждения индивидуального дизайна эндопротеза врачами клиницистами и инженерами-биомеханиками выполняется изготовление эндопротеза из сплавов титана, в том числе с применением аддитивных 3D-технологий. Поверхности имплантатов, прилегающие к костям обрабатываются остеоиндуктивным нанопокрытием» — рассказал профессор Эльмар Мусаев.





На сегодняшний день подобные высокотехнологичные операции выполняются далеко не во всех странах, отметили в онкоцентре. «Эта операция позволила осуществить обмен опытом и знаниями между специалистами, уменьшить количество рецидивов у пациента, ускорить реабилитацию и улучшить качество жизни пациента, что в свою очередь позволит ему вернуться к здоровой и счастливой жизни», — заключили в онкоцентре.