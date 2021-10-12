На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 12 октября депутаты рассмотрели законопроект о поправках в закон «О защите прав потребителей», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ дополняется нормами, направленными на обеспечение прав потребителей, дальнейшее повышение ответственности продавцов, производителей и поставщиков услуг, а также на обязательное указание информации о товарах и услугах на государственном языке.

«Кроме того, в законопроекте отражены правила торговли и оказания услуг, связанные с доведением до потребителя полной информации о товаре на государственном языке, проведением экспертизы товаров», — говорится в сообщении.

Депутат, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев уточнил, что при описании товаров и услуг помимо обязательного государственного языка могут использоваться и другие языки.

«На мой взгляд, это станет шагом, направленным на повышение значимости государственного языка в нашей повседневной жизни», — написал парламентарий.

Поправки также должны укрепить полномочия и права государственных органов и негосударственных общественных объединений в области защиты прав потребителей. Вносятся также дополнения по недопущение и предотвращению нарушения прав потребителей при дистанционной реализации товаров и услуг с помощью информационных систем.

Документ одобрен депутатами и направлен в Сенат.