В Янгихаётском районе Ташкента продолжается строительство индустриального бизнес-парка Tashkent INDEX. Это масштабный комплекс площадью 71 га, резидентам которого предлагаются производственные и коммерческие помещения, точки общественного питания, услуги логистического центра и выставочного комплекса, наличие развитой инфраструктуры и необходимых коммуникаций.

Индустриальный бизнес-парк нового формата

В Tashkent INDEX предлагаются помещения для различных видов предпринимательской деятельности. Это может быть малое и крупное производство, коммерческие магазины, пункты обслуживания клиентов, точки общественного питания, офисы и многое другое.

Производственные помещения

В производственной зоне комплекса доступно 130 помещений площадью от 511 до 1283 кв. м и высотой потолков до 8,4 м. В зависимости от высоты потолков в производственных помещениях можно организовать одно- и двухуровневые пространства.





Для предпринимателей будет создана вся необходимая инфраструктура, в том числе склады, удобные подъезды для грузовых автомобилей, охрана и качественная вентиляция, а также бесперебойное газо- и электроснабжение.

Точки общественного питания

В центральной части Tashkent INDEX расположится большой ресторанный комплекс. Это четыре двухэтажных блока с помещениями площадью от 11 до 138 кв. м. На первом этаже будут размещены отдельные помещения под кафе и рестораны. На втором этаже разместятся зоны фудкорта. Точки общественного питания, расположенные в самом центре комплекса, станут местом притяжения для всех посетителей Tashkent INDEX.





Магазины и помещения для малого бизнеса

Коммерческую зону Tashkent INDEX будут составлять 3000 магазинов площадью от 9 до 68 кв. м. Здесь можно разместить магазины для торговли различными видами товаров — от продуктов питания и строительных материалов до домашних принадлежностей и одежды.

На втором этаже коммерческой зоны можно разместить малое производство, офис, точки сервисного обслуживания клиентов и другие объекты малого предпринимательства. Всего для малого бизнеса создается 3000 помещений площадью от 17 до 84 кв. м.





Надежное сервисное обслуживание

Tashkent INDEX будет находиться под управлением Mimar Service. Сервисная компания будет заниматься организационно-техническими вопросами, благоустройством территории, уборкой и охраной помещений, контролем за исправностью инженерных систем и инфраструктуры комплекса.

Для удобства предпринимателей в нескольких банках Узбекистана открыта кредитная линия на покупку производственных и коммерческих помещений в Tashkent INDEX. Подробную информацию об условиях кредита можно получить в офисах ЧАБ «Трастбанк», АКБ «Капиталбанк» и НБУ.

Узнать подробную информацию о перспективах ведения бизнеса в Tashkent INDEX можно в офисе продаж Mimar Development и по телефону информационного центра. Менеджеры будут рады ответить на все интересующие вопросы.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Информационный центр: (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский район, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: 200 м от Сергелийской ярмарки.

Сайт: mimar.uz

Telegram: t.me/mimargroupuz

Facebook: fb.com/mimaruzbekistan

Instagram: @mimargroup.uz

На правах рекламы.