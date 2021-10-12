Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Узбекистана на уровне «BB-» (рискованные обязательства с чертами спекулятивных). Прогноз по рейтингу — «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства от 8 октября.

По данным агентства, рейтинги Узбекистана учитывают хорошие внешние и фискальные буферные резервы, низкий государственный долг, а также историю высокого роста относительно сопоставимых эмитентов с рейтингом в категории «ВВ». С другой стороны аналитики отмечают высокую зависимость от сырьевого сектора, высокую инфляцию и структурные недостатки в плане низкого ВВП на душу населения, а также слабые уровни институциональной среды и качества управления относительно сопоставимых стран.

В Fitch ожидают, что рост экономики страны в 2021 году составит 6,2% и будет сохранять сильную динамику, в среднем на уровне 5,7% в 2022—2023 годах (в сравнении с прогнозируемым уровнем в 3,7% для медианы «BB»), что будет подкрепляться постепенной бюджетной консолидацией, сильными инвестициями, сохраняющимся доступом к внешнему финансированию и реформами, оказывающими позитивное влияние на сельское хозяйство, строительство и промышленное производство.

«Развитие пандемии и задержки с развертыванием кампании по вакцинации (к середине сентября было полностью вакцинировано 16% целевого населения) несут риски негативных изменений наших прогнозов роста», — говорится в отчёте.

По прогнозам агентства, cуммарный бюджетный дефицит Узбекистана увеличится до 5,2% от ВВП в 2021 году, что немного ниже целевого уровня правительства в 5,5% и прогноза для медианы «BB» в 5,7%. Прогноз на 2021 год исходит из умеренного увеличения дефицита консолидированного бюджета (бюджет расширенного правительства плюс Фонд реконструкции и развития Узбекистана (операции, а также расходы, финансируемые за счет внешних источников)) до 3,4% от ВВП, что представляет собой повышение относительно 2,8% в 2020 году, но ниже прогноза правительства в 3,7%.

Однако правительство планирует направить более высокие, чем заложено в бюджет, доходы (повышение на 29% к аналогичному периоду предыдущего года в первую половину 2021 года в сравнении с 11%, заложенными в бюджет за полный год) на дополнительные социальные и капитальные расходы, определенное недостижение запланированных уровней расходов, как и в предыдущие годы, является вероятным.

«Мы прогнозируем постепенную бюджетную консолидацию при суммарном дефиците на уровне 4,3% от ВВП в 2022 году и 3,8% в 2023 году с учетом сохраняющегося акцента властей на расходах на инвестиции, здравоохранение и образование. Кроме того, правительство рассматривает возможность сокращения налогов (НДС и налога на имущество), оцениваемое на уровне 1,1% от ВВП в 2023 году, что, как мы ожидаем, будет лишь частично компенсироваться улучшениями в области эффективности и формализации налогообложения», — отметили в Fitch.

Государственный долг увеличится до 42% от ВВП (включая 12% от ВВП в форме внешних гарантий) в 2021 году относительно 37% в 2020 году, если исходить из того, что объем заимствований будет соответствовать уровню, запланированному правительством. По прогнозам агентства, долг достигнет уровня в 44% от ВВП в 2023 году, что будет все еще ниже прогнозной медианы в 59% для «BB», но более чем вдвое выше уровня 2018 года в 20%. Почти весь государственный долг номинирован в иностранной валюте (96%, по прогнозам, на конец 2021 года), что обуславливает тесную взаимосвязь между макроэкономической стабильностью и устойчивостью к долговой нагрузке.

Кроме того, в ближайшее время правительство планирует внести на рассмотрение парламента закон о государственном долге, который будет предусматривать введение предельного уровня долга в 60% от ВВП, годовые лимиты на привлечение заимствований (включая обязательства в рамках ГЧП) и требование о принятии корректирующих мер, если долг превышает 50% от ВВП.

Власти также в сотрудничестве с международными финансовыми организациями разрабатывают бюджетное правило для повышения предсказуемости проводимой политики. В период после пандемии формирование истории соблюдения целевых лимитов по заимствованиям и осуществление устойчивой стратегии бюджетной консолидации будет важным для сохранения государственных финансов как одного из ключевых благоприятных рейтинговых факторов.

Узбекистан будет поддерживать хорошие внешние буферные резервы (резервы прогнозируются на уровне 35,2 млрд. долларов в 2021 году) при покрытии резервами (12,6 месяца от текущих платежей в иностранной валюте) в 2022—2023 году.

Аналитики ожидают, что Центральный банк будет поддерживать положительные реальные ставки в рамках перехода к инфляционному таргетированию. Банк разрабатывает инструменты для улучшения трансмиссионных механизмов монетарной политики, но в качестве сдерживающих факторов по-прежнему выступают высокие инфляционные ожидания, финансовая долларизация, узкие рынки капитала и все еще высокая доля кредитования на льготных условиях, финансируемого государственным сектором.

«Мы прогнозируем снижение инфляции до 9,8% к концу 2021 года, но ожидаем, что ввиду сильного внутреннего спроса, увеличения заработной платы и корректировки тарифов на электроэнергию и газ она будет выше, чем у эмитентов с сопоставимыми рейтингами (медиана для „BB“ — 5,4%), в 2022—2023 годах», — говорится в отчёте.

Аналитики считают, что государство сохранит сильный акцент на сокращении бедности и улучшении социальных условий одновременно с проведением экономической реформы. Сложный характер следующего этапа реформ, в особенности с учетом амбициозных целей и сроков, станет проверкой для институционального потенциала государства.

В Fitch ожидают, что действующий президент Шавкат Мирзиёев, скорее всего, будет переизбран на второй срок по итогам выборов 24 октября.

«Страна по-прежнему находится в процессе развития институциональной среды, которая поддерживала бы долгосрочные меры по реформированию, но прогресс в плане качества управления, вероятно, будет постепенным. Влияние со стороны смены правительства в Афганистане остается ограниченным с точки зрения потенциального притока беженцев или рисков для политической стабильности», — отмечается в отчёте.

Узбекистан имеет низкую позицию в рейтинге по Индикаторам качества управления Всемирного банка в 19-ом процентиле, что отражает «слабую оценку прав участия в политическом процессе и институционального потенциала, неравномерное применение принципа верховенства закона и высокий уровень коррупции».

Fitch ранее представило отчёт о банковском секторе Узбекистане, в котором отражен рост рисков ухудшения качества активов и прогнозируется их дальнейшее ухудшение, поскольку платёжные каникулы по кредитам истекли, а действие льготных периодов по всё большему числу кредитов подходит к концу.