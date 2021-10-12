Новым послом Узбекистана в Египте назначен Мансурбек Бахтиярович Киличев. Постановление об этом 8 октября принял Сенат Олий Мажлиса, сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Мансурбек Киличев на дипломатической службе с 2002 года. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИДа и загранучреждениях Узбекистана, говорится в сообщении.

В 2012—2013 годах он был первым секретарём посольства Узбекистана в Саудовской Аравии, в 2013—2019 годах — генеральным консулом Узбекистана в Дубае (ОАЭ).

В 2019—2020 годах работал заместителем директора Информационно-аналитического центра международных отношений Республики Узбекистан — начальником Сводного аналитического отдела.

В 2020—2021 годах занимал должность заместителя директора Консульско-правового управления МИДа.

Предыдущим послом Узбекистана в Каире (с 2013 года) был Ойбек Усманов.