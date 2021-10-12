Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вводить дополнительную дозу вакцины от коронавируса людям со слабой иммунной системой. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

Эксперты Стратегической консультативной группы ВОЗ по иммунизации заявили, что дополнительную дозу любой из одобренных ВОЗ вакцин следует предлагать людям с умеренно или сильно ослабленным иммунитетом, поскольку стандартной первичной вакцинации в их случае может быть недостаточно, и они подвержены высокому риску тяжелого заболевания COVID-19.

Кроме того, эксперты рекомендовали людям в возрасте 60 лет и старше, привитым китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, получить третью дозу. Они допустили использование других одобренных препаратов в качестве третьей дозы.

Ранее ВОЗ призывала богатые страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса, опасаясь нехватки препаратов в бедных странах. В начале сентября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отмечал, что почти 75% от общего числа введённых в мире доз сделано в развитых странах.