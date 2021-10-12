Когда родители отдают ребенка в детский сад, им хочется, чтобы о ребенке заботились как дома, помогали развиваться в соответствии с возрастом и дали успешный старт в жизнь. Поэтому выбор детского сада — первого учебного заведения в жизни малыша — всегда непрост. Родители оценивают учебные заведения по множеству параметров: обучающая среда, педагоги, полноценное питание, возможности для активных игр, наличие спортивных и музыкальных занятий, занятия по интересам и многое другое. В обилии предлагаемых вариантов легко растеряться, выбирая путь для достижения желаемого будущего.





Сложно представить, что, выбирая детский сад, можно делать первые шаги к выбору университета. Ведь до поступления еще долгих 11−15 лет. На самом же деле, именно выбор детского сада может стать первым камнем в широкой и гладкой дороге к высшему образованию в ведущих вузах мира. Так можно раскрыть границы возможного, не останавливаясь в пределах Узбекистана, и сделать ставку на международное образование, когда малышу едва исполнится два года. Именно с этого возраста открыт прием в детский сад CIS Tashkent.





Аккредитованный Cambridge Assessment International Education детский сад CIS Tashkent предоставляет услуги международного образования с квалифицированными педагогами-носителями языка. Программа обогащена широким спектром дополнительных занятий, кружков по интересам и спортивных клубов. Помимо высокого стандарта образования, признанного по всему миру, данный подход помогает ребенку овладеть английским языком на уровне носителя через несколько лет после поступления, свободно изучать и успешно сдавать экзамены по всем предметам на английском языке. В CIS Tashkent понимают, что все дети приходят в детский сад в разном возрасте и с разным уровнем английского языка — от нулевого до носителя. Поэтому важным на данном этапе является индивидуальный подход и наличие программ языковой поддержки.





В каждом классе работает педагог-носитель языка, квалифицированный в сфере работы с детьми именно этого возраста, и билингвальный ассистент, помогающий детям более мягко адаптироваться к полному погружению в языковую среду и начать говорить на английском языке без страха остаться непонятыми. Помимо этого, для детей с уровнем знания языка ниже А2 работают специалисты департамента языковой поддержки. На индивидуальных занятиях или уроках в малой группе дети занимаются по интенсивной программе изучения языка.





Уроки английского языка в детском саду CIS Tashkent разбиты на несколько предметов: Reading and Phonics, Literacy and Communication, Library activities. Каждый из предметов вбирает в себя углубленное изучение и развитие навыков чтения и произношения, грамотности и умения коммуницировать, правописания и каллиграфии, а также умения пользоваться библиотечными ресурсами и выбирать книги для чтения.

Вовлечение детей в процесс чтения происходит также за счет применения смешанного обучения и внедрения технологий в процесс. Это делает обучение чтению интерактивным и добавляет соревновательную нотку. Самые читающие ребята получают награды по итогам недели, месяца и четверти. Навыки говорения активно развиваются как в классе, так и за его пределами во время обучения и неформального общения с педагогами и одноклассниками. Международная среда — один из важных факторов в развитии языковых навыков, помогающих постоянно формально и неформально использовать язык на практике каждому ребенку.





Все это помогает полностью подготовить вашего ребенка к плавному переходу в начальную школу, работающую по программе Cambridge Primary, и сделать следующий шаг на пути к международно признанному диплому A Level и поступлению в зарубежные вузы.

Набор в международный детский сад CIS Tashkent открыт для детей от двух лет.

Записаться на индивидуальную встречу и тур по территории можно по телефону: (+998) 71−209−66−69.

E-mail: tashkent@cisedu.com

Сайт: сisedu.com

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