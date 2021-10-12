В регионах Узбекистана в 2021—2022 годах должно быть открыто 310 новых автобусных маршрутов. Это предусмотрено постановлением правительства от 8 октября «О мерах по дальнейшему улучшению деятельности общественного транспорта в регионах», сообщает Norma.uz.

Речь идёт о маршрутах, соединяющих сельские населенные пункты с райцентрами, а также райцентры с областными центрами. Всего планируется организовать 60 городских, 193 пригородных и 57 междугородных (внутриобластных) маршрутов.

Больше всего маршрутов должно появиться в Андижанской области — 66, включая 48 пригородных. В Самаркандской области ожидается открытие 30 маршрутов (24 пригородных), Джизакской и Хорезмской — по 26 (15 и 21, соответственно), Навоийской — 21 (11), Ташкентской, Наманганской и Кашкадарьинской — по 20 (7, 10 и 10), Ферганской — 18 (12), Сурхандарьинской — 17 (11), Бухарской и Сырдарьинской — по 16 (по 7), в Каракалпакстане — 14 (10).

В документе отмечается, что в 2017—2021 годах в регионах было открыто 430 новых автобусных маршрутов и закуплено 2095 автобусов.

В соответствии с постановлением, будут созданы территориальные комиссии по возмещению убытков коммерческих перевозчиков с пригородных и внутрирегиональных междугородних автобусных маршрутов. Они будут принимать решения о выделении субсидий перевозчикам по убыточным направлениям.

Маршрут будет считаться убыточным, если размер убытка перевозчиков составляет до 30% (это не распространяется на Ташкент). Если убыток превышает 30%, то в выделении субсидии будет отказано.

Убытки в 2021 году будут покрыты за счёт дополнительных источников бюджета Каракалпакстана и местных бюджетов областей, а с 2022 года средства на это будут ежемесячно выделяться из местных бюджетов.

Министерству транспорта и компании «Узавтосаноат» поручено в течение трёх месяцев разработать параметры обновления подвижного состава перевозчиков в 2022—2024 годах за счёт приобретения новых автобусов и микроавтобусов.

Коммерческим банкам рекомендовано предоставлять кредиты перевозчикам в регионах на выгодных условиях для финансирования покупки автобусов и микроавтобусов по ставке, не превышающей 1,5-кратную ставку рефинансирования Центрального банка.

Государственный фонд поддержки предпринимательства будет гарантировать до 50% суммы кредита по кредитам коммерческих банков на покупку автобусов и микроавтобусов, но не более 8 млрд сумов. Перевозчикам будет возмещено не более 5-процентной ставки по выделенному кредиту.