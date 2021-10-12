В сентябре маркетплейс Bulavka.uz открыл свой шоурум. Магазин предоставляет на выбор более 20 тысяч товаров разных категорий. Здесь можно найти женскую, мужскую и детскую одежду, различные аксессуары, обувь, канцелярские товары, игрушки, посуду, товары для дома, косметику и средства гигиены, а также много других полезных вещей.

Шоурум Bulavka.uz готов принять покупателей и порадовать их огромным выбором товаров. Каталог постоянно пополняется товарами партнеров компании, ассортимент расширяется. Поэтому найти желаемое будет легко и просто.





Одежда, обувь и аксессуары для женщин

Все, что нужно женщине, чтобы выглядеть роскошно, есть в шоуруме. Платья, верхняя одежда, костюмы, туфли на любые случаи жизни, сумки и другие аксессуары, способные элегантно дополнить образ, — все это и не только можно найти в данной категории.

Одежда, обувь и аксессуары для мужчин

Мужчины здесь найдут тоже много интересного. Вы можете приобрести стильные костюмы, модные пуловеры и кардиганы, красивые рубашки, обувь — от домашних тапочек до строгих классических туфель. Это далеко не все, что Bulavka.uz может предложить мужчинам.





Одежда для детей

Для самых маленьких и для тех, кто постарше Bulavka.uz предлагает широкий ассортимент одежды и аксессуаров.

Игрушки

Развивающие и интерактивные игрушки, мобили и подвески, детские наборы могут стать прекрасным дополнением игровой коллекции вашего малыша.

Косметика

В Bulavka.uz вы найдете женскую, мужскую и детскую парфюмерную продукцию от разных производителей. Огромный перечень косметических средств поможет выбрать что-то подходящее именно вам.





Подарочные наборы

А еще приятное предложение маркетплейса — роскошные, необычные подарочные наборы и упаковки. Если срочно нужно купить подарок или красиво упаковать, тогда стоит выбрать Bulavka.uz. Кроме этого, можно приобрести и подарить близким сертификаты на покупку в Bulavka.uz.





Ознакомиться более подробно с ассортиментом этих категорий и другими товарами можно на сайте Вulavka.uz.

Это невероятно удобно, когда все товары в одном месте. Можно заказать не выходя из дома одежду для мужчин, женщин и детей, канцелярские принадлежности, разнообразные книги, электронику и приборы, товары для дома и средства гигиены, продукты питания.

Также можно прийти в шоурум и примерить выбранную одежду и обувь, найти необходимые товары и купить то, что понравится. Если понадобится помощь, смело можно довериться специалистам шоурума. Продавцы-консультанты помогут с примеркой и расскажут о выбранном товаре.

Телефон: (+998) 78−150−55−57.

Адрес: ул. Абдуллы Каххара, 47.

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