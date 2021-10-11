Правительства Узбекистана и Турции 8 октября подписали соглашение о безвозмездной помощи в области здравоохранения, сообщило ИА «Дунё».

Документ визировали посол Узбекистана в Турции Алишер Агзамходжаев и заместитель министра здравоохранения этой страны Халил Элдемир.

Согласно документу, турецкая сторона направит в Узбекистан вакцины от COVID-19 в количестве 200 тысяч доз. Как ожидается, это будет препарат Sinovac, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Фуркат Санаев. Поставка ожидается в ближайшие дни, добавил он.

Кроме того, Турция передаст 20 тысяч коробок лекарства «Фавипиравир». В каждой коробке по 400 таблеток дозировкой 200 мг.

«Данная партия вакцины и медицинских препаратов направляется в знак дружбы и доброй воли от турецкой стороны», — говорится в сообщении агентства.