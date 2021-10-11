Tehnikum — это школа, где можно за короткий срок получить актуальные знания в востребованных сферах, чтобы сменить свою текущую профессию или получить новую специальность.
Здесь вы можете начать свой путь в двух популярных на сегодня сферах — Digital-маркетинг и IT.
Направления Tehnikum Marketing:
- SMM-специалист;
- таргетолог;
- контекстолог;
- графический дизайнер;
- digital-маркетолог.
Все дипломы этого направления официально заверены Национальной маркетинговой ассоциацией Узбекистана.
Направления Tehnikum Coding:
- начинающий Python-разработчик;
- разработчик сайтов;
- веб-верстальщик: HTML, CSS, JavaScript.
Все спикеры курсов — это реальные практики, действующие владельцы агентств или руководители крупных компаний.
Школа за два года выпустила уже более 2500 студентов. Многие из них работают на руководящих позициях в таких компаниях, как Dodo Pizza, AKFA, Golden House, Anorbank, Black Bear Kofi, Bosch, Bellissimo, Express24, Elmakon, Yaponamama и прочих.
Обучение построено на креативных методологиях, помогающих усваивать сложный материал быстро и сразу же закреплять на практике.
Студент получает полную поддержку от преподавателей и индивидуальных тьюторов на протяжении всего курса и даже после окончания, попадая в закрытую группу выпускников и специалистов.
Лучшие студенты Tehnikum получают гарантированное трудоустройство через внутренний карьерный центр.
Акция распространяется на всех студентов, которые запишутся на курс с 7 октября по 12 ноября.
Места ограничены. Записаться на курс можно на сайте школы, на страницах в социальных сетях и по телефонам: (+998) 97−133−35−55, (+998) 33−135−33−55.
Instagram: @tehnikum.school
Telegram: t.me/tehnikum_school
Сайт: tehnikum.school
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