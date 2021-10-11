В 2021 году «Узпромстройбанком» осуществляется работа по завершению заключительного этапа процессов трансформации. В ходе конференции и пресс-тура в Бухаре с участием членов правления банка, экспертов Международной финансовой корпорации и представителей СМИ была проведена презентация новой системы обслуживания клиентов, запущенной в рамках трансформации бухарского регионального филиала.

В указе президента Узбекистана от 12 мая 2020 года «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы» определены важные задачи по созданию эффективной инфраструктуры и автоматизации деятельности банков, развитию сети универсальных пунктов обслуживания, широкому внедрению дистанционных услуг для населения и малого бизнеса, осуществлению кредитования только на основе рыночных условий.





В процессе широкомасштабной трансформации, проводимой на протяжении нескольких лет в системе «Узпромстройбанка» при содействии экспертов Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития, придано важное значение определенным в данном указе задачам. Кардинально изменена бизнес-модель «Узпромстройбанка», вся работа строится на основе новой стратегии.

На примере бухарского регионального филиала, в котором работа организована в новом формате на основе принципа клиентоориентированности, можно видеть весомость и эффективность мер в данном направлении.

В частности, деятельность фронт-офиса, организованного для оказания услуг клиентам, в несколько раз повысила производительность труда в филиале, предоставив удобства для населения. Оперативность при выделении кредита повысилась в 2,6 раза для юридических лиц, в 1,6 раза — для физических лиц, число розничных клиентов выросло в 1,7 раза. Уменьшены случаи выполнения сотрудниками задач, не входящих в их компетенцию. Объем банковской продукции вырос в 1,5 раза.





Централизованы управление и поддержка сетевых продаж. Прежде каждый филиал управлял работой подведомственных им центров банковских услуг и сети розничных касс. Теперь управление всеми сетями возложено на региональный филиал, нижестоящие филиалы только работают с клиентами.

Централизованы все функции, связанные с реализацией банковской продукции. Вместе с тем в филиале сформирован круг менеджеров, оказывающих клиентам индивидуальные услуги. В частности, в блок розничного бизнеса назначены 3 менеджера, для потенциальных клиентов — 7, для юридических лиц — 3, для корпоративных клиентов — 1 менеджер. Также привлечены к работе 9 бизнес-менеджеров и столько же универсальных сервис-менеджеров, 5 офис- и 12 обслуживающих менеджеров.

До трансформации сотрудниками в качестве специалистов по узким направлениям оказывались услуги по принципу «один сотрудник — один продукт», то есть в каждом окошке кассы предоставлялась услуга по одной операции: обмен валюты, прием денежных переводов, коммунальных платежей. Это создавало ряд неудобств для клиентов.





После трансформации деятельность касс универсализирована. Для осуществления безналичных операций без очереди создан «зеленый коридор» для денежных переводов клиентов розничного бизнеса, оформления вкладов, операций для всех видов карт и SWIFT.

В результате того, что основная деятельность сотрудников направлена на продажи, скорость обслуживания выросла в 1,5 раза.

Коллектив работников, оказывавший услуги по работе с валютой для юридических лиц, открытию расчетного счета, кредитным, операционным услугам и платежам преобразован в новую систему — команду бизнес-менеджеров.

Средний уровень знаний, внедренный по системе проведения тестов до обучения в банке, повышен с 41% до 73%.





IT-программы модернизированы, адаптированы к современной модели.

«Сегодня клиентская база и отношения с клиентами являются основным фактором, обеспечивающим нашу конкурентоспособность. Дальнейшее их развитие — главная цель. Для этого, определив реальные потребности клиентов, стремимся к разработке новой продукции и услуг, обеспечению индивидуального подхода к пожеланиям каждого клиента в этом направлении», — сказал заместитель председателя правления Шохпур Гултураев.

Полностью реформируется сеть филиалов «Узпромстройбанка», где осуществляется заключительный этап процессов трансформации.

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