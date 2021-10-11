Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об официальном клиническом определении «постковидное состояние». Этим синдромом страдают примерно 10−20% переболевших коронавирусом пациентов.

Как сообщается на сайте ООН, представитель ВОЗ Джанет Диаз на брифинге в Женеве в пятницу объяснила, что заболевание, которое называют «затяжной COVID», обычно проявляется примерно через три месяца после инфицирования коронавирусом, его симптомы сохраняются не менее двух месяцев. Речь идет о состояниях, которые не могут быть объяснены другим диагнозом.

Среди медиков до сих пор не было ясности относительного этого состояния, что затрудняло продвижение исследований и лечение. Теперь ВОЗ опубликовала документ, в котором подробно излагаются причины, по которым следует придерживаться глобально стандартизированного клинического определения «затяжной COVID».

Основные симптомы постковидного синдрома — повышенная утомляемость, одышка, а также появление признаков когнитивной дисфункции и ряд других проявлений, влияющих на повседневную жизнь человека. Они могут дать о себе знать спустя три месяца после заболевания. У некоторых пациентов острые фазы проявлений могут несколько раз сменяться временным улучшением состояния.

Специалисты ВОЗ отметили, что большинство пациентов, страдающих постковидным синдромом, полностью выздоравливают, хотя некоторые из них страдают «долгосрочными последствиями, связанными с воздействием на несколько систем организма, включая легочную, сердечно-сосудистую и нервную системы». Эти эффекты могут проявиться независимо от начальной тяжести инфекции. Они также чаще встречаются у женщин среднего возраста и у тех, у кого изначально были проблемы со здоровьем.

Представитель ВОЗ выразила надежду на то, что новое определение поможет медицинским работникам распознавать пациентов с постковидным синдромом и назначать им соответствующее лечение.

Механизмов тестирования затяжного ковидного состояния не существует. К тому же до сих пор неясно, что именно приводит к его проявлению у некоторых переболевших коронавирусом.

«Это может быть стойкость вируса, наличие микротромбоза или какая-то проблема с сосудистой системой, — отметила Джанет Диаз, ссылаясь на некоторые из выводов ученых, которые продолжают исследования в этой области, — на это также могут влиять проблемы с аутоиммунитетом или иммунной системой, которая не работает, что и приводит к некоторым из симптомов».