В субботу и воскресенье с Европейской территории России в регион Центральной Азии пришла холодная и влажная воздушная масса, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В выходные дни по Узбекистану прошли первые осенние дожди и отмечалось ощутимое понижение температуры.

В понедельник и вторник территория страны будет находиться под влиянием отрога холодного антициклона вторжения. Холодный воздух, в основном, окажет влияние на ночную температуру, она составит +2…+5 градусов. Днем солнце будет прогревать воздух до +18…+20 градусов.

С середины недели температура воздуха начнет постепенно повышаться и достигнет нормальных для середины октября значений: ночью — +6…+9 градусов, днем — +20…+23, на юге — до +25 градусов.

В течение недели осадков не ожидается, в основном будет солнечно. При этом 12−13 октября местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.