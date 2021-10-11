10 октября примерно в 21:00 на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе Ташкента произошло ДТП, в котором погибло два человека.

По данным ГУБДД МВД Узбекистана, автомобиль Lacetti под управлением Ш. Н. (2002 года рождения) врезался в столб посередине улицы. При столкновении автомобиль загорелся. Огонь был потушен прибывшими пожарными.

В результате аварии погиб водитель и один пассажир. Два других пассажира госпитализированы с травмами.

Следственное управление и УБДД ГУВД столицы ведут предварительное следствие.