Остается меньше чем месяц до окончания приема заявок на программу Chevening. До 2 ноября есть возможность подать заявку и стать кандидатом на получение престижного гранта для обучения на магистратуре в Великобритании.

Chevening является глобальной стипендиальной программой правительства Великобритании, финансируемой британским Министерством иностранных дел. Стипендия дает возможность кандидатам с выдающимися лидерскими качествами учиться по годичной магистерской программе по любой специальности в одном из ведущих британских вузов.





Заявки можно подать на сайте. Требования к кандидатам следующие:

быть гражданином Узбекистана;

обязательно вернуться в Узбекистан как минимум на два года после окончания учебы;

иметь диплом бакалавра;

иметь опыт работы не менее двух лет;

подать заявки на прием в магистратуру на три разные программы в любых университетах Великобритании и получить безусловное зачисление (Unconditional Offer) как минимум на одну программу до 14 июля 2022 года;

свободно владеть английским языком. На момент подачи заявки сертификат IELTS или TOEFL не требуется, но будет требоваться университетами для полного зачисления.

Срок подачи заявок — до 2 ноября.

Стипендия будет покрывать оплату за год обучения по программе магистратуры, ежемесячную выплату для проживания, билеты туда в начале обучения и обратно после окончания, а также другие расходы, связанные с переездом в Великобританию.





Отбор будет проходить в несколько этапов и в среднем займет около восьми месяцев до объявления победителей. После тщательного отбора заявок на первом этапе всего лишь несколько кандидатов будут приглашены на интервью, после чего будут выявлены кандидаты на грант. Окончательное решение будет объявлено в июне 2022 года, и участники будут оповещены через e-mail.

В Узбекистане программа Chevening действует с 1994 года. C тех пор каждый год несколько стипендиатов уезжают на год в Великобританию для получения степени магистра по выбранной специальности. В этом году восемь талантливых ребят из разных сфер были отобраны и сейчас уже улетают, чтобы начать свое обучение в таких престижных британских университетах как Queen Mary University of London, University College London, University of Aberdeen, University of Birmingham и другие.

Более подробную информацию о программе можно получить на сайте Chevening, а также на страницах посольства Великобритании в Ташкенте в соцсетях.

Сайт: chevening.org

Facebook: fb.com/ukinuzbekistan

Instagram: @ukinuzbekistan

Twitter: @ukinuzbekistan

