Компании FIS, AB.Solutions и Data Flow впервые организуют совместную конференцию для ведущих компаний рынка финансовых услуг Узбекистана в формате бизнес-завтрака. Мероприятие состоится 21 октября в Ташкенте в конференц-зале отеля Hilton.

Спикерами станут эксперты банковского и IT-бизнеса из России, Казахстана и Узбекистана. Они поделятся кейсами внедрения систем автоматизации, расскажут про ключевые современные тренды цифровизации с помощью no-code-технологий, представят новые разработки и комплексные решения для fintech-компаний на базе Data Science & Machine Learning.





Также ожидается выступление с докладами представителей российских банков. В частности, запланирована презентация от «Совкомбанка», с которым FIS сотрудничает на протяжении пяти лет. Выпускаемая «Совкомбанком» карта рассрочки «Халва» реализована на no-code-платформе FIS Platform. Спикером выступит заместитель председателя правления «Совкомбанка» Альберт Борис.

Кроме того, руководитель департамента стратегического развития и приоритетных проектов «Севергазбанка» Игорь Катенин расскажет про опыт внедрения no-code-платформы FIS Platform. А начальник управления развития аналитических систем банка «Открытие» Артем Муравьев — про выбор FIS Platform в качестве целевой платформы для всех бизнес-процессов банка с целью увеличения эффективности.

AB.Solutions — один из ведущих разработчиков корпоративных систем и интерфейсов, интегратор (Узбекистан). Официальный представитель FIS и Data Flow в Узбекистане.

FIS («Финансовые информационные системы», резидент «Сколково») является одним из ключевых вендоров на рынке no-code-платформ для создания бизнес-приложений без программирования.

Data Flow — российский разработчик систем для управления данными с применением искусственного интеллекта.

Узнать дополнительную информацию и получить аккредитацию можно по телефону: (+998) 90−813−05−05.

Сайт: absolutions.uz/banking_conference

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