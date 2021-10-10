Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) 8 октября опубликовало промежуточный отчет (PDF) миссии по наблюдению за выборами президента Узбекистана, которые пройдут 24 октября.

В документе отмечается, что избирательное законодательство Узбекистана находится в процессе реформирования и отвечает ряду предыдущих рекомендаций БДИПЧ. Это относится к упрощенной процедуре уведомления о проведении агитационных мероприятий, к некоторым мерам, направленным против злоупотребления служебным положением в ходе избирательной кампании, устранению параллельных способов разрешения споров и новому требованию касательно представления промежуточной отчетности по финансированию избирательной кампании.

При этом другие давние рекомендации, касающиеся пробелов в защите основных прав и свобод, остаются неучтёнными, говорится в отчёте. В их числе рекомендации по поводу ограничений избирательных прав, запрета на выдвижение независимых кандидатов и альтернативные источники финансирования избирательной кампании.

В бюро положительно отметили деятельность Центральной избирательной комиссии, чьи заседания открыты для общественности и транслируются в реальном времени, все решения публикуются и сроки соблюдаются.

В дополнение к общим требованиям, предусмотренным Избирательным кодексом, ЦИК выделила большие объёмы эфирного времени и печатного пространства в государственных СМИ. Хотя на законодательном уровне всем кандидатам гарантируется равное освещение в СМИ, обзор официальной деятельности кандидатов на занимаемых ими должностях не рассматривается законом как агитационные мероприятия, отметила миссия.

Избирательный кодекс, положения которого детализируются дальнейшими постановлениями ЦИК, предусматривает наблюдение за выборами международными организациями, агентами политических партий, представителями СМИ и членами махаллинских комитетов, но не позволяет общего гражданского наблюдения, вопреки прежней рекомендации БДИПЧ.

Изменения, внесенные в Конституцию в текущем году, ликвидировали возможность ограничения свободы собраний при помощи подзаконных нормативных актов, но конкретный закон, который регулировал бы свободу собраний, отсутствует. Тем не менее, уголовное и административное законодательство запрещают незаконные собрания и незарегистрированные объединения и предусматривают соответствующие наказания, говорится в отчёте.

«Обременительная и позволяющая произвольное применение нормативно-правовая база в области регистрации политических партий», оценку которой БДИПЧ проводила ранее, осталась без изменений.

Лица, отбывающие тюремное заключение за совершённые тяжкие преступления, а также лица, признанные недееспособными по решению суда, в том числе по причине интеллектуальной или психосоциальной инвалидности, не имеют права голоса, что противоречит международным стандартам в области демократических выборов, отметили в бюро.

Вопреки надлежащей международной практике и предыдущим рекомендациям БДИПЧ, правомочные избиратели, не включенные в списки избирателей, но фигурирующие в Едином электронном списке избирателей (ЕЭСИ), могут быть включены в список избирателей соответствующей участковых избирательных комиссий (УИК) в день выборов. Они должны предоставить удостоверение личности и подтвердить место проживания. Личные данные таких избирателей будут проверены в системе ЕЭСИ.

Президентом может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, свободно владеющий узбекским языком, постоянно проживающий на территории страны не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Несмотря на предыдущие рекомендации БДИПЧ, продолжает действовать запрет на регистрацию независимых самовыдвиженцев в качестве кандидатов. Регистрации в качестве кандидатов также не подлежат лица, признанные недееспособными по решению суда, осуждённые, отбывающие тюремное заключение, лица, имеющие непогашенную судимость за умышленные преступления, а также профессиональные служители религиозных организаций.

Избирательная кампания

Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Избирательная кампания официально началась 20 сентября и завершится 22 октября в полночь. Кандидат от СДП «Адолат» начал предвыборную агитацию 29 сентября, в то время как четыре остальных кандидата проводили встречи с избирателями с самого начала избирательной кампании.

Законодательство предусматривает равные условия предвыборной агитации для всех кандидатов, в том числе в отношении производства и распространения агитационных материалов, организации встреч с избирателями, доступа к бесплатному эфирному времени и печатному пространству в СМИ. Все представители партий, с которыми встречалась миссия БДИПЧ, отметили равенство условий избирательной кампании и равный доступ к СМИ.

Кандидаты могут назначать до 15 доверенных представителей (доверенных лиц), которые оказывают содействие в проведении избирательной кампании и представляют интересы кандидата. Доверенные лица регистрируются ЦИК. Все кандидаты зарегистрировали максимально разрешенное число доверенных лиц, и они с начала кампании активно участвуют в агитационных мероприятиях в большинстве регионов.

Местные органы власти и общественные ассоциации обязаны содействовать кандидатам и их доверенным лицам в организации агитационных мероприятий на недискриминационной основе. С 2021 года окружные избиркомы больше не участвуют в организации встреч кандидатов с избирателями. В соответствии с предыдущей рекомендацией БДИПЧ, действовавшая ранее система разрешений на проведение публичных предвыборных мероприятий заменена на уведомление местных органов власти, которое должно быть представлено за 3 дня до даты мероприятия.

Недавние поправки также запрещают злоупотребление государственными ресурсами, в том числе участие в предвыборной агитации государственных должностных лиц. То есть руководители органов государственной власти и управления, местных исполнительных органов, военнослужащие, представители СГБ и других военизированных формирований, сотрудники правоохранительных органов, судьи, члены избирательных комиссий и духовенство относятся к числу тех, кому проводить агитацию запрещено.

Президент продолжал пользоваться служебным самолётом, отмечается в отчёте БДИПЧ.

«Избирательная кампания проводится во всех регионах, она также хорошо прослеживается в социальных сетях. До настоящего момента, однако, между кандидатами не было замечено прямой или какой-либо значимой конкурентной борьбы», — отметили в бюро.

Очная агитация осуществляется на уровне общин и районов, через поквартирные обходы, организованные представителями партий на местах и доверенными лицами кандидатов. Несмотря на общие меры предосторожности, связанные с COVID-19, проводятся и более масштабные встречи с избирателями, возглавляемые кандидатами лично. Каждая партия распространяет разнообразные агитационные материалы, в том числе листовки, партийные газеты и плакаты. На цифровых рекламных щитах в некоторых регионах демонстрируются видеоролики всех кандидатов по очереди.

Социальные сети дают политическим партиям и некоторым кандидатам возможность донести до избирателей свои предложения, а также провести агитационные мероприятия. Платформы избирательных кампаний сфокусированы, в основном, на улучшении социально-экономической ситуации, государственных услугах, здравоохранении, образовании, правосудии и экологической системе, заявили в БДИПЧ.

«На настоящий момент ни одну из этих тем нельзя назвать доминирующей в предвыборной кампании», — говорится в отчёте.

Финансирование избирательной кампании

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».



Изменениями, внесенными в закон «О финансировании политических партий» в 2021 году, впервые установлено обязательство о представлении промежуточной отчетности по финансированию предвыборной кампании. Дальнейшая детализация этих правовых норм обеспечивается постановлениями ЦИК.

Все расходы, связанные с проведением партиями избирательных кампаний, финансируются из государственного бюджета.

В 2021 году на проведение предвыборных кампаний была выделена сумма в размере 15,54 млрд сумов (1,25 млн евро), таким образом, каждая из пяти партий, выдвинувшая кандидата, получила около 3,14 млрд узбекских сумов (250,74 тысячи евро).

Собеседники БДИПЧ из всех пяти партий выразили удовлетворенность размером выделенных на предвыборную кампанию средств.

Неиспользованные средства должны быть возвращены в госбюджет после выборов или в случае отзыва кандидатом своей кандидатуры. Другие источники финансирования предвыборной кампании, в том числе собственные средства политических партий и кандидатов, частные источники или взносы в натуральной форме, запрещены. Такие взносы должны быть возвращены донорам.

Требования в отношении представления отчетности по финансированию избирательной кампании включают в себя промежуточный отчёт в ЦИК, который должен быть представлен за 5 дней до выборов, и заключительный отчёт, представляемый через 20 дней после объявления результатов.

СМИ

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Для медиа-среды Узбекистана характерно большое количество государственных и частных медиаизданий, функционирующих в рамках ограниченного рынка рекламы, говорится в отчёте. В сентябре заместитель министра иностранных дел Гайрат Фазилов сообщал, что в Узбекистане функционируют 736 государственных и 1180 частных медиа-изданий. Медиаселлер International Media Service оценил весь рекламный рынок 2020 года в 42 млн евро, 67% объема которого (28,1 млн евро) распространяется посредством телевидения.

Несколько собеседников миссии БДИПЧ отметили улучшение медиа-климата в последние годы, в том числе улучшение доступа к информации и повышение возможности критической оценки некоторых социальных и политических вопросов.

Тем не менее, собеседники миссии указали и на то, что многие старые проблемы, такие как запугивание и преследование журналистов и блогеров, а также ограничительная правовая среда в области регулирования СМИ, продолжают иметь место. По мнению большинства собеседников миссии, оба эти фактора вносят весомый вклад в широко распространенное явление самоцензуры.

Хотя доступ ко многим ранее заблокированным вебсайтам местных и международных медиа-изданий и организаций по правам человека был восстановлен в 2019 году, некоторые такие сайты всё ещё остаются недоступными. Со 2 июля доступ блокируется доступ к таким социальным сетям, как Twitter, TikTok и VKontakte, недоступны также мессенджеры Skype и WeChat, говорится в отчёте (официально доступ ограничен в связи с «нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны»).

Конституция гарантирует свободу речи и право на доступ к информации. Тем не менее, СМИ несут ответственность за опубликованную информацию и должны получать предварительное одобрение на публикацию материалов на религиозные темы.

Хотя изменения, внесенные в 2020 году в Уголовный кодекс, исключили лишение свободы из мер, применяемых к таким правонарушениям, как клевета и оскорбление, эти нарушения продолжают оставаться уголовными преступлениями, наказуемыми наложением штрафов, исправительными работами или домашним арестом.

Изменения в Уголовный кодекс, внесенные в течение последних двух лет, распространили на онлайн-издания и социальные сети ответственность за клевету и оскорбление, в том числе за клевету и оскорбление в адрес президента, а также за распространение паники и публикацию ложной информации о распространении опасных инфекционных заболеваний, напоминает БДИПЧ.

«Журналисты сталкиваются с наложением штрафов за оскорбление достоинства граждан и распространение ложной информации, а блогеры и владельцы вебсайтов несут ответственность за контент третьих лиц и комментарии, получаемые пользователями», — отмечается в отчёте.

Законодательство предусматривает выделение бесплатного эфирного времени и печатного пространства только в государственных СМИ. 17 сентября ЦИК выделила каждому кандидату по 3,5 часа на каждом из 5 государственных телеканалов республиканского масштаба и по 140 минут — на каждом из 13 региональных каналов, а также предоставила печатное пространство в 6 республиканских и 26 региональных газетах.

«Чтобы обеспечить кандидатам возможность проведения дебатов, ЦИК [также] зарезервировала время в каждую субботу в течение периода избирательной кампании на 5 республиканских государственных телевизионных каналах. Кандидаты, однако, ещё должны договориться о проведении таких дебатов», — отметили в БДИПЧ.

Фото: ЦИК.

Постановления ЦИК предусматривают возможность предоставления кандидатам на равных условиях платного эфирного времени и печатного пространства как государственными, так и частными СМИ, и гарантируют всем кандидатам равное освещение. Тем не менее, обзор официальной деятельности кандидатов на занимаемых ими должностях не рассматривается как агитационные мероприятия и, следовательно, не регламентируется такими постановлениями.

На сегодняшний день ЦИК не получала жалоб о нарушениях Избирательного кодекса, были получены лишь запросы от избирателей о предоставлении информации по организационным аспектам избирательного процесса. Жалобы в избирательные комиссии более низкого уровня или судебные органы также не поступали, отмечает БДИПЧ.

Предстоящие президентские выборы являются девятыми по счёту, в которых участвует миссия БДИПЧ ОБСЕ. Миссия наблюдала за парламентскими выборами в 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 годах и президентскими — в 2007, 2015 и 2016 годах. На президентских выборах 2016 года БДИПЧ впервые было представлено полномасштабной миссией. Полномасштабная миссия БДИПЧ также впервые участвовала в наблюдениях за парламентскими выборами 2019 года.

В ходе наблюдения миссия оценивает соответствие проведения выборов обязательствам Узбекистана перед ОБСЕ, другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству.

Миссию возглавляет Оуэн Мерфи, она состоит из 11 экспертов основной команды, базирующейся в Ташкенте, и 28 долгосрочных наблюдателей, которые работают во всех регионах страны. Кроме того, за несколько дней до выборов должны прибыть 250 краткосрочных наблюдателей от стран-участниц ОБСЕ.