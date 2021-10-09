Сливочно-куриные котлеты
Котлеты из куриного фарша часто получаются сухими. Благодаря сливкам эти котлеты обязательно будут сочными.
Котлеты по-измирски
Измир кефте, или котлеты по-измирски — традиционное турецкое блюдо, которое готовится из доступных и простых ингредиентов.
Куриные котлеты «сочные»
Добавление капусты в фарш сделает куриные котлеты более сочными и ароматными.
Котлеты с помидорами и сыром
Эти котлеты запекаются в духовке. Блюдо получается очень сытным. Помидоры и сыр хорошо дополняют мясо. Котлеты подойдут к любому гарниру.
Картофельные котлеты
Картофельные котлеты можно подавать в качестве основного блюда и гарнира.
Классические котлеты
Сочные и румяные домашние котлеты из говяжьего фарша — любимое блюдо многих. Несмотря на то, что готовить их совсем не сложно, небольшие секреты всё же есть.