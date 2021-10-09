Сливочно-куриные котлеты

Котлеты из куриного фарша часто получаются сухими. Благодаря сливкам эти котлеты обязательно будут сочными.

Котлеты по-измирски

Измир кефте, или котлеты по-измирски — традиционное турецкое блюдо, которое готовится из доступных и простых ингредиентов.

Куриные котлеты «сочные»

Добавление капусты в фарш сделает куриные котлеты более сочными и ароматными.

Котлеты с помидорами и сыром

Эти котлеты запекаются в духовке. Блюдо получается очень сытным. Помидоры и сыр хорошо дополняют мясо. Котлеты подойдут к любому гарниру.

Картофельные котлеты

Картофельные котлеты можно подавать в качестве основного блюда и гарнира.

Классические котлеты

Сочные и румяные домашние котлеты из говяжьего фарша — любимое блюдо многих. Несмотря на то, что готовить их совсем не сложно, небольшие секреты всё же есть.