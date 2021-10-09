В настоящее время в 1-й многопрофильной инфекционной больнице в Зангиатинском районе Ташкентской области находятся 1600 пациентов с коронавирусом, сообщил пресс-службе Министерства здравоохранения главный врач медицинского учреждения Анвар Хусанов.

В рассчитанном на 2000 мест центре лечение проходят 1600 пациентов, 26% из которых — граждане старше 60 лет, а также 160 детей. Состояние 77% пациентов оценивается как среднее тяжёлое, 20% — тяжёлое, 3% — крайне тяжёлое. В реанимации находятся 153 человека, ежедневно центр в среднем принимает 100−150 пациентов, на лечение которых уходит 7−10 дней.

Анвар Хусанов подчеркнул, что с помощью вакцинации показатели заболеваемости можно ещё снизить.

«Из статистики известно, что большинство пациентов с тяжёлым и крайне тяжёлым состоянием — это люди пожилого возраста. У них наблюдается сложное протекание болезни и медленный процесс выздоровления. В беседе с такими пациентами они выразили сожаление, что затягивали с получением вакцины», — сказал главврач.

Он также обратил внимание на рост заболеваемости коронавирусом среди детей и заявил, что в инфекционную больницу №1 в день в среднем поступают 25 детей. По его словам, после получения разрешения на вакцинацию детей старше 12 лет прививку получили более 117 тысяч мальчиков и девочек, при этом ни у кого не наблюдались побочные эффекты.

В конце июля «Газета.uz» сообщала, что правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября. По состоянию на 8 октября в стране использовано свыше 22 миллионов доз вакцин. Первую дозу получили более 12,1 миллиона человек, вторую — более 7 миллиона, третью — более 3 миллиона. Полный курс вакцинации прошли свыше 5 миллиона человек (около 23,4% постоянного населения старше 18 лет).

28 сентября Министерство здравоохранения сообщило, что в Узбекистане разрешена вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer детей старше 12 лет — по согласию родителей или опекунов.