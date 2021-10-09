В настоящее время со стороны государства создаются возможности для молодежи по получению знаний в области информационно-коммуникационных технологий и программирования.

Ярким свидетельством этому является тот факт, что 2021 год был объявлен «Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения». Это является логическим продолжением реформ, направленных на повышение интеллектуального и инновационного потенциала общества за прошедшие годы.





Для достижения поставленных целей важное значение придается ускоренному развитию информационно-коммуникационных технологий, увеличению контингента молодежи, занятой в сфере ИКТ.

8 октября специализированная школа №27 по предметам «Химия» и «Биология» Гулистанского района в Сырдарьинской области была укомплектована со стороны Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций современным компьютерным оборудованием и учебной мебелью и сдана в эксплуатацию.





В настоящее время в Сырдарьинской области ведется серьезная работа по поднятию на качественно новый уровень обучения ИКТ, удовлетворению спроса на квалифицированные IT-кадры. В числе первых в Узбекистане были обеспечены оптоволоконной связью и подключены к высокоскоростному интернету 190 дошкольных образовательных учреждений и 315 общеобразовательных школ.

В Гулистане был организован филиал Технологического парка программных продуктов и информационных технологий — IT Park. В нем созданы большие возможности для местной молодежи, предпринимателей, граждан, желающих освоить новую профессию. Здесь осуществляют свою деятельность более 15 предприятий, где работают более 100 человек.





На базе специализированной школы-интерната №1, расположенной в Гулистане, была организована специализированная школа с углубленным изучением информатики и информационных технологий. Для обучения в данной школе в 2020—2021 учебном году было принято 33 ученика, в 2021—2022 учебном году — 61 ученик в седьмой класс. Сегодня в школе обучаются 94 ученика.

В 2021 году запланировано организовать пять, в 2022 году три и в 2023 году две специализированные IT-школы.





Для повышения навыков у населения в сфере ИКТ в числе первых по Узбекистану во всех городах и районах Сырдарьинской области было организовано 11 учебных центров цифровых технологий, где работают 24 тренера-преподавателя. Для обучения на курсах повышения компьютерной грамотности, программирования, робототехники, веб- и мобильного программирования было привлечено 2777 слушателей: в 2019—2020 годах — 1319, в 2021 году — 1458. Из них успешно закончили курсы 1770 человек.

Вместе с этим во всех городах и районах Сырдарьинской области было проведено более 100 мероприятий, к которым привлекли более 5000 представителей молодежи. Их ознакомили с условиями, созданными для них в сфере ИКТ.

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