Slondo — это новый сайт объявлений и аукционов, где каждый может купить или продать новые и б/у товары. На сайте представлены различные категории — от недвижимости, легковых автомобилей и электроники до домашних животных. Здесь же можно легко найти услуги сантехника, электрика, косметические услуги и многое другое.

Просматривать объявления могут все пользователи. Если хочется поучаствовать в аукционе или создать свое объявление, необходимо пройти простую регистрацию. Вводится номер телефона, на который приходит код-пароль. В дальнейшем пароль можно изменить в личном кабинете.

Основной задачей Slondo является создание портала, где любой житель Узбекистана может быстро купить или продать товар на выгодных условиях и быть максимально защищенным от мошенничества.

Slondo открывает новые возможности онлайн-торговли в Узбекистане. Помимо создания обычного объявления доступны функции «безопасная покупка» и «аукцион».

На аукцион можно выставить любую вещь, на которую неизвестна точная цена. Когда нужно продать свои вещи, порой сложно определить, сколько они стоят и как не продешевить, выставляя объявление.

Например, чтобы продать мобильный телефон, многие отправляются на рынок электроники, где скупщики приобретают их по цене намного ниже рыночной. Выставляя товары на аукцион, пользователь сможет реализовать их более выгодно, поскольку покупатели будут состязаться между собой. Также продавец может обезопасить себя от невыгодной продажи, установив размер «резервной цены». Если предложения потенциальных покупателей не преодолели резервную цену, аукцион будет завершен без продажи. Платить по аукциону нужно будет только при личной встрече с продавцом. Никаких предварительных оплат не потребуется.





Безопасная покупка — это возможность оплатить покупку товара непосредственно на сайте Slondo. При этом деньги замораживаются на счету у покупателя и попадут к продавцу только после подтверждения сделки. При безопасной покупке продавец и покупатель выходят на связь и встречаются для передачи товара. Если товар соответствует описанию и устраивает покупателя, он подтверждает сделку в личном кабинете, и только в этот момент деньги списываются с его счета. Таким образом, нет необходимости идти на встречу с незнакомым человеком с большой суммой денег, а продавец уверен в намерениях покупателя.

На сайте реализована рейтинговая система, которая поможет определять добросовестных и порядочных продавцов. При деактивации объявления продавец указывает номер телефона покупателя. Если он зарегистрирован на сайте, ему придет предложение оценить сделку. При аукционах и безопасной покупке продавец имеет возможность оценить покупателя.

Торговать на Slondo не только просто, но и выгодно. На сайте нет лимитов объявлений, нет высоких цен за продвижение. Любой человек за пару минут может пройти регистрацию и пользоваться всеми возможностями сервиса.

Сайт: slondo.uz

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