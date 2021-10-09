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Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана
Почта в Узбекистане в XIX-XXI веках
Фото обложки: Почтальон Исраилов Гулам доставил почту на полевой стан 16 бригады колхоза им. Кагановича, 1950 год.
Всемирный день почты ежегодно отмечается 9 октября. В качестве способа передачи информации почта имела огромное значение для человечества и его развития. Как развивалась почтовая связь на территории современного Узбекистана в XIX-ХХ веках, какие планы у компании сегодня и что почтальоны рассказывают о своей работе – в фотоматериале «Газеты.uz».
Почтовая связь – это способ передачи информации. Потребность в обмене информацией и её хранении возникла ещё на стадии первобытнообщинного строя. Для общения между собой люди использовали голос и различные источники звука, огонь, дым и другие инструменты. Значительное влияние на развитие почты оказали зарождение письменности и международная торговля. Так появились гонцы, почтовые голуби и другие способы связи.

Коренной переворот в истории почты произошёл в XIX веке. Он был связан со строительством железных дорог, благодаря которым пересылка почтовых отправлений значительно ускорилась. По просьбе «Газеты.uz» компания «Узбекистон почтаси» рассказала новейшую историю развития почтовой связи на территории современного Узбекистана.
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I. История почты на территории Узбекистана в XIX-XX веках.
II. «Почта Узбекистана» сегодня.
III. Несколько интересных почтовых марок независимого Узбекистана.
IV. Люди.
История почты на территории Узбекистана в XIX-XX веках
В XIX веке для доставки почты часто использовались почтовые повозки. Их скорость была достаточно большой, но для них нужно было строить дороги. В 1868 году между Ташкентом и Самаркандом появляется первая почтовая дорога. Между городами находились почтовые станции, где наготове держали лошадей и повозки. Там же содержались казаки, которые сопровождали транспорт.

Население редко прибегало к услугам почты, поэтому её доходы были незначительными. Однако в крупных городах продолжали открываться отделения почты, а в конце 80-х годов XIX века в Ташкенте открылась первая в регионе почтово-телеграфная контора.
Строительство железных дорог, развернувшееся в конце XIX, повышает качество почтовых услуг за счёт скорости и безопасности. Это, в свою очередь, приводит к появлению новых видов услуг – пересылка ценных писем, бандеролей, денежные переводы.

На рубеже XIX-XX веков в крае бурно развивается промышленность и торговля, накапливается банковский капитал. Спрос на услуги связи растёт, контингент клиентов становится разнообразнее, увеличивается объём почтовой корреспонденции.
Почтовые карточки с видами городов Центральной Азии
Такие открытки печатались в начале ХХ века в типографиях Ташкента и Самарканда.
Фото: Книга-альбом «Почта Узбекистана: История и развитие», 2014 год.
Наряду с традиционной почтовой связи развивается телеграфная. В 1873 году начинает работать первая международная линия телеграфной связи между Ташкентом и Оренбургом. До конца века телеграфная связь охватывает почти все крупные города края.

В начале XX века почтово-телеграфные конторы городов Узбекистана имели большой объем внутренних и международных отправлений.
Заказное почтовое отправление из Шанхая в Старую Бухару через Одессу, 1904 год.
Фото: Книга-альбом «Почта Узбекистана: История и развитие», 2014 год.
Международное открытое письмо, отправленное из Ташкента в Париж. 1912 год.
Фото: Книга-альбом «Почта Узбекистана: История и развитие», 2014 год.
Рост экономики также сыграл значительную роль в возникновении и развитии городской и междугородной телефонной связи. В 1891 году в Ташкенте появилась телефонная сеть общего пользования. За 10 лет количество абонентов в городе выросло до 55 человек.

Телефонная связь быстро охватила регионы, но уже в 1910-е годы предприятия связи не отвечали запросам населения. 9 из 10 телефонных станций в Туркестане были частными и служили в основном для коммерческих целей своих владельцев.
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В 1918 году в ходе гражданской войны почти все телеграфные линии были разрушены. Но технический прогресс остановить уже было невозможно. В 1924 году между Ташкентом и Самаркандом была построена первая воздушная линия связи. Она быстро расширяет свою географию. Уже к началу 1930-х годов ручного обслуживания телефонных станций оказывается недостаточно.

Так, в 1932 году столицу начинает обслуживать первая АТС на 5000 номеров. Она будет оставаться единственной в следующие 30 лет. Со временем ёмкость этой АТС выросла до 10 000 номеров.

В 1930-е годы телефонная связь распространяется на сельскую местность и охватывает половину совхозов. А в конце десятилетия в эксплуатацию сдаётся телефонная линия Ташкент-Москва.
В годы Второй мировой войны число клиентов почтовых услуг резко увеличивается, отделения работают с большой перегрузкой. Теперь практически нет человека, который не пользовался бы почтой. С 1960-х годов во все области и районные центры республики периодическая печать доставляется в день выпуска. Для доставки почты и периодической печати используются все виды транспорта.

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В 1981 году в Ташкента организована прямая телефонная связь со многими странами Европы, Азии и Америки. Быстрый рост телеграфных каналов привел к тому, что телеграммы стали передавать в отделения связи, минуя телеграфные узлы. Для сети телеграфной связи стали использовать ЭВМ, что позволило передавать более трёх телеграмм в секунду. С 1992 года для связи с зарубежными странами Узбекистан начал использовать международный спутник «Интелсат».
«Почта Узбекистана» сегодня
Сейчас в стране действуют 1808 почтовых отделений. К 2018 году их количество уменьшилось на более чем 1200, а затем число отделений связи начало медленно расти. Падение спроса на почтовые услуги связано с развитием интернета, изменением образа жизни, либерализацией рынка и оптимизацией процессов в системе компании. Это привело к снижению объёмов почтовых отправлений и транзакций.
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Помимо традиционных услуг, в числе которых отправка писем, посылок и бандеролей, доставка периодических изданий, сегодня в отделениях почтовой связи можно оплатить коммунальные услуги, перевести деньги, зарегистрировать UZIMEI-код, получить некоторые государственные услуги.
Обычный день в отделении связи
Однако почтовые услуги всё ещё не соответствуют требованиям времени, поэтому перед компанией поставлена задача внедрить востребованные на рынке услуги и развивать логистику и электронную коммерцию. К концу года в Ташкенте будет введён в эксплуатацию фулфилмент-центр – место, где хранятся товары, формируются, упаковываются и отправляются в службу доставки заказы из интернет-магазинов.

Компания также планирует повысить скорость доставки, улучшить систему отслеживания отправлений, принимать больше платежей. Для развития электронной коммерции внутри страны уже запущен интернет-магазин unisavdo.uz.
Несколько интересных почтовых марок независимого Узбекистана
Почтовые марки служат знаком оплаты почтовых услуг. В Узбекистане почтовые марки выпускает издательство «Узбекистон маркаси». За 29 лет компания выпустила более 1500 художественных и стандартных почтовых марок.
Основные сюжеты посвящены флоре и фауне нашей страны, спорту, историческим памятникам и современной архитектуре Узбекистана, прикладному искусству, культуре, великим предкам и отечественному автопрому.
Серия марок «Моя мечта», выпущенная по итогам творческого конкурса детских рисунков. 2009 год.
Фото: Книга-альбом «Почта Узбекистана: История и развитие», 2014 год.
Серия марок «Узбекские национальные костюмы, 2000 год.
Фото: Книга-альбом «Почта Узбекистана: История и развитие», 2014 год.

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Люди
Главной составляющей почтовой связи были и остаются люди. Сегодня в компании «Узбекистон почтаси» служат около 8000 сотрудников. Из-за падения спроса на почтовые услуги их число с каждым годом сокращалось. Возможно, с расширением перечня услуг, оказываемых компанией, со временем почте Узбекистана понадобится больше сотрудников.

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Холида Саидбоева работает в почте 16 лет. Раньше она работала педагогом. Но когда почтальон, раздававший пенсионные выплаты в её махалле, ушла в декретный отпуск, Холиде Саидбоевой предложили занять её место.


«Когда мы раздавали пенсию, было тяжело. Людей много, поклажа тяжёлая, надо было всё раздать», – отмечает она.

Сегодня Холида Саидбоева работает сортировщиком писем и газет для почтальонов, а также в качестве почтальона доставляет корреспонденцию 28 государственным органам.
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По её словам, сегодня почта работает значительно лучше прежних лет. Раньше сотрудникам приходилось выполнять много ручной и письменной работы, письма часто не находили адресата. После цифровизации стало легче, хотя ошибки в адресах все еще встречаются.

«Никогда не думала уходить с этой работы. Оклад – 1 млн 46 тысяч. Пенсию полностью получаем. Хватает. У нас дети уже сами зарабатывают. Наши деньги – для нас самих».

Мираж Ризкулова пришла в почту 25 лет назад. Она окончила техникум связи и пошла работать по своему профилю, потому что раньше так было положено.

Сегодня Мираж Ризкулова работает начальником отдела связи №11. Вместе с ней трудятся пять почтальонов, один оператор и её заместитель.

«Работа хорошая. Давно привыкла, – рассказывает Мираж Ризкулова. – Коллектив хороший. Всегда помогаем друг другу и относимся к коллегам с пониманием. Мы стараемся работать хорошо, без претензий и жалости к себе. У нас такая цель: раз уж мы сюда пришли, значит, надо поработать хорошо до своего ухода отсюда».

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Почтовое отделение. Ташкент, 1962 год.
Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана
Работница отделения связи №91 Журавлёва производит почтовую операцию в палаточном городке на улице Чимкентской после землетрясения 1966 года. Ташкент.
Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана
Доставка почты автотранспортом. 1970-е годы.
Фото: Книга-альбом «Почта Узбекистана: История и развитие», 2014 год.
Грузовой мотороллер «Тула-200» развозит почту. Ташкент, 1969 год.
Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана
Один из авторов новой установкидля раскладки газет и журналов. Ташкент, 1970 год.
Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана
Машинная сортировка. Главпочтамт, Ташкент, 1972 год.
Фото: Национальный архив кинофотофонодокументов Узбекистана
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