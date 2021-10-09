Холида Саидбоева работает в почте 16 лет. Раньше она работала педагогом. Но когда почтальон, раздававший пенсионные выплаты в её махалле, ушла в декретный отпуск, Холиде Саидбоевой предложили занять её место.

«Когда мы раздавали пенсию, было тяжело. Людей много, поклажа тяжёлая, надо было всё раздать», – отмечает она.