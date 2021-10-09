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Холида Саидбоева работает в почте 16 лет. Раньше она работала педагогом. Но когда почтальон, раздававший пенсионные выплаты в её махалле, ушла в декретный отпуск, Холиде Саидбоевой предложили занять её место.
«Когда мы раздавали пенсию, было тяжело. Людей много, поклажа тяжёлая, надо было всё раздать», – отмечает она.
Мираж Ризкулова пришла в почту 25 лет назад. Она окончила техникум связи и пошла работать по своему профилю, потому что раньше так было положено.
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