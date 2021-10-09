Сейчас ресторан Na Nebe — это просторное заведение с двумя залами и террасой. Днем гости могут обсудить здесь дела с бизнес-партнерами или встретиться с друзьями. Атмосфера вечера подойдет для романтического рандеву, семейных банкетов и неторопливых разговоров за коктейлем и обновленным меню. Как к этому пришел ресторан Na Nebe, рассказал руководитель AB Group Алишер Акрамов.





«Основной задачей при создании обновленного меню было показать Ташкенту новые, необычные на вкус блюда. В течение первой половины 2021 года вместе с группой экспертов мы создавали необычные позиции авторской европейской, паназиатской и японской кухонь. Обновленное меню — это работа профессиональных поваров во главе с шеф-поваром ресторана Дилёром Инаятовым. Благодаря усилиям всей команды гостей Na Nebe ждет огромное разнообразие блюд с роскошной подачей», — поделился результатами руководитель AB Group Алишер Акрамов





В большом зале заведения теперь расположен Raw Bar. Благодаря ему гости могут наблюдать за процессом приготовления морепродуктов. Устрицы, тирадито из гребешка с соусом понзо, рулетики из лосося с крабом — это только некоторые позиции из нового меню, приготовление которых можно увидеть с помощью интересного решения в зале. Представленные в обновленном меню морские деликатесы редко встречаются в других ресторанах.





Вечер пройдет незабываемо вместе с изысканными напитками и коктейлями. Они отлично сочетаются с блюдами японской, европейской и паназиатской кухонь, а также стейками dry aged и wet aged.





Уютную атмосферу в ресторане создает обновленный интерьер. В качестве основы использованы только натуральные материалы — кожа, бархат и благородные породы деревьев.





Также изменения коснулись и программы заведения. Теперь каждую пятницу и субботу гости ресторана могут насладиться эксклюзивным шоу Na Nebe. Но есть то, что остается неизменным — незабываемые дни рождения и семейные праздники, проводимые в ресторане Na Nebe.

Режим работы: с 12:00 до 23:00.

Адрес: ул. Хуршида, 57.

Instagram: @nanebe_uz

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