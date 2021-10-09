Узбекистан решительно осуждает террористический акт, совершенный 8 октября во время пятничной молитвы в афганском городе Кундуз, который привел к многочисленным человеческим жертвам, говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.

«Подобного рода насильственные действия препятствуют установлению устойчивого и долгосрочного мира и национального согласия в Афганистане», — заявили в МИДе.

В заявлении также выражаются соболезнования и сочувствие семьям погибших и пострадавших «в этой бесчеловечной атаке».

При взрыве в Кундузе, по данным TOLO News, погибли 43 человека и более 140 получили ранения. Террористическая группировка «Вилаят Хорасан» «Исламское государство-Хорасан» (часть террористической-исламистской группы Исламское государство) взяла ответственность за взрыв мечети. В группировке заявили, что взрыв осуществил в толпе террорист-смертник в поясе со взрывчаткой.