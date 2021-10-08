Погруженные в рутину будней, многие зачастую не замечают ту красоту, теплоту и самобытность Узбекистана, которые делают его ярким и неповторимым. И только взгляд со стороны помогает увидеть привычное свежим взглядом, напомнить об особенности окружающей действительности.

Именно это и попытался сделать TBC Bank в рамках своей бренд-кампании «Здесь. Сейчас». Год назад ТВС пришел на рынок Узбекистана с определенной миссией — не только предоставлять услуги онлайн-банкинга, но открыть для себя современный Узбекистан, далекий от шаблонов и стереотипов, и поддержать те сферы, которые ему интересны. Очарованный страной, ее культурой и жителями, ТВС на протяжении сентября делился своими открытиями в искусстве, музыке, кулинарии, инновационных технологиях, моде и архитектуре через людей, их работу и истории.

На своих официальных страницах в социальных сетях ТВС также запустил опрос о том, какие места, вещи и люди создают Узбекистан здесь и сейчас. За этот месяц банк получил около 100 рекомендаций о местах для посещения и людях — героях современности, за творчеством которых стоит следить.

Из десятков рекомендаций ТВС отобрал 12 героев. Они стали участниками короткометражных видеороликов и основного видео бренд-кампании «Здесь. Сейчас». Именно через их личности и работы банк раскрывает новый и прогрессивный Узбекистан, который в то же время опирается на свои корни.





Героями кампании стали известный блогер-кулинар Нигора Азизходжаева, современная молодая художница Мохира Мулляджанова, признанный архитектор Серго Сутягин, возрождающий традиции модельер Зухра Худайкулова, разработчик систем виртуальной реальности и IT-стартапер Акмаль Салихов, музыкант-инструменталист Тоир Аскар, изобретательница Барно Артыкходжаева, модный фотограф Лилия Миркаримова.

«Это был по-настоящему увлекательный опыт. Весь процесс съемок проходил в творческом потоке. Отдельного внимания заслуживают локации съемок. Зеркальные панели в институте „Физика-Солнце“ создавали футуристическую атмосферу, а минареты напоминали о величии прошлого. Я думаю, это и есть современный Узбекистан — синергия прошлого и будущего, и она отражается во всем», — рассказала Камилла Муминова, директор по маркетингу «ТВС Узбекистан».

Проект можно назвать поистине международным. Над ним работали шесть команд из трех стран — Узбекистана, Грузии и Украины. Креативная концепция кампании «Здесь. Сейчас» разрабатывалась командой ТВС совместно с грузинско-украинским креативным агентством Windfor’s, которое сотрудничало с крупными мировыми брендами HP, Beeline, National Geographic и другими.





«Масштаб проекта был значительным и требовал вовлечения трех стран. С одной стороны, это было логистическим челенджем, но в то же время добавляло свежего взгляда извне. Свое восхищение страной и ее культурой мы постарались продемонстрировать с помощью разных элементов кампании», — поделилась Тамар Цинцадзе, директор по работе с клиентами креативного агентства Windfor’s.

Коммуникационную и информационную поддержку кампании оказали агентство интегрированных коммуникаций DNA и креативное агентство Ma’no.





«Мне очень импонирует то, что команда ТBС Bank подошла к проекту с нестандартного ракурса. И я очень рада быть частью этого. Для любого международного бренда важно не просто рассматривать страну с точки зрения бизнеса, а открыть ее для себя, взаимодействовать с деятелями культуры и значимыми личностями, представляющими страну. Я верю, что бренд может достичь гораздо большего успеха, проникнув в сердце и душу народа», — поделилась Динара Дултаева, директор DNA Uzbekistan.





Над продакшеном главного видео и мини-роликов о героях работали три команды из Грузии и Узбекистана — Metro, DBLA, One Studio, а также приглашенный из Германии видеооператор Константин Гомер, лауреат премии «Золотой гепард».

«Для нашего рынка это очень необычная кампания — вы увидите красивую историю о современном Узбекистане, его жителях без какой-либо коммерческой информации. Разве это не прекрасно», — поделилась Лейла Сафаева, исполнительный продюсер One Studio.

Видео кампании «Здесь. Сейчас» уже можно увидеть на телевидении и в социальных сетях не только TBC Bank, но и на страницах популярных личностей.





Используя современные технологии и инновации, ТВС преследует свою главную цель — сделать жизнь людей проще. За год присутствия на рынке Узбекистана ТВС зарекомендовал себя как прогрессивный банк, работающий по принципу прозрачности и доступности услуг без посредников. В своей деятельности банк активно поддерживает культуру и искусство, а также создает проекты для развития молодежи и инноваций.

ТВС Bank вышел на рынок Узбекистана в октябре 2020 года как первый цифровой банк страны. На данный момент у приложения ТВС.UZ более 830 тысяч скачиваний.

С 2016 года акции ТВС Bank представлены на лондонской бирже London Stock Exchange. За прошедший год котировки акций TBC Bank на Лондонской фондовой бирже поднялись на 44,95%, а стоимость всех акций компании составляет более 1 млрд долларов (784,14 млн фунтов стерлингов).

В конце сентября два институциональных инвестора — ЕБРР и IFC подписали соглашение о приобретении 20% каждый в TBC.UZ. Первый взнос составит 9,4 млн для каждого из двух инвесторов.

Банк предоставляет следующие услуги в цифровом формате: денежные переводы, кредиты, депозиты, рассрочка, банковские карты и оплата счетов. Все услуги доступны через приложение TBC UZ.

Банк активно работает над расширением продуктовой линейки и стремится сделать жизнь людей проще здесь и сейчас.

Facebook: fb.com/tbcbankuz

Instagram: @tbcbankuzbekistan

Telegram: t.me/tbc_bank_uzb

Сайт: tbcbank.uz

Телефон службы поддержки 24/7: (+998) 78−777−27−27.

Приложение TBC.UZ можно скачать по ссылкам для Android и iOS.

На правах рекламы.