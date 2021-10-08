Для мобильного оператора Mobiuz важно быть в шаговой доступности от действующих и новых абонентов. Ведь такие услуги, как подключение или восстановление номера, замена SIM-карты и другие требуют непосредственного присутствия абонентов. К тому же немало тех людей, которые предпочитают обращаться в офисы напрямую, нежели дистанционно получать те или иные сервисы.

В решении этих задач Mobiuz опирается на своих коммерческих партнеров — представителей малого и среднего бизнеса. Они оказывают населению услуги, помощь и консультацию по вопросам мобильной связи, участвуют в расширении географического присутствия Mobiuz на местах.

Mobiuz создает необходимые условия и возможности для деятельности партнеров. В том числе в компании действуют минимальные требования к пакету документов для открытия торговых точек, гибкая система бонусирования и прочее. Например, Mobiuz выплачивает вознаграждение за количество подключенных партнерами номеров, активацию пакетов дополнительных услуг, открытие торговых точек класса «эксклюзив» и выше. При оформлении новой торговой точки коммерческий представитель имеет возможность получить рекламное оборудование от компании.

В рамках совместной работы представители коммерческих партнеров проходят подготовку и обучение в Mobiuz по предоставлению услуг мобильной связи, постоянно повышают свою квалификацию и навыки.

Благодаря этому субъекты предпринимательства заинтересованы в сотрудничестве с Mobiuz, открытии новых точек продаж, росте доходов, а также обеспечении населения новыми рабочими местами. Так, за девять месяцев 2021 года количество коммерческих партнеров Mobiuz увеличилось на 119, а число торговых точек — на 179.

Большим плюсом коммерческого партнерства с Mobiuz является то, что даже начинающие свое дело предприниматели могут найти свою нишу. Все зависит от самого коммерческого партнера, его целеустремленности, максимального раскрытия делового потенциала.

Чтобы стать коммерческим партнером мобильного оператора, необходимо ознакомиться с полезной информацией на сайте Mobiuz.

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