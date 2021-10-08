29 сентября во время онлайн-церемонии награждения Азиатского банка развития в рамках программы «Торговое финансирование и финансирование цепочки поставок» (TSCFP) банк «Ипак Йули» получил две награды по итогам сотрудничества с АБР за 2021 год.

«Ипак Йули» был признан лидирующим банком-партнером в Узбекистане в сфере торгового финансирования с наибольшим количеством сделок за период с июня 2020 года по июль 2021 года. Этой награды банк «Ипак Йули» удостаивается уже второй год подряд с момента запуска продуктов торгового финансирования в своей операционной деятельности. Данное признание является одним из ярких показателей работы банка по предоставлению услуг своим клиентам в сфере документарных операций в рамках торгового финансирования.





Также «Ипак Йули» получил награду в качестве банка-эмитента в номинации «Лучшая сделка года» за 2021 год. Сделка по торговому финансированию в рамках документарного аккредитива на сумму около 1 млн долларов, покрывающая импорт в Узбекистан медикаментов по борьбе с COVID-19 и гриппом, была признана лучшей среди номинантов из 48 стран-региональных членов АБР. Получение данной награды означает признание со стороны стран-членов АБР высокого качества и гибкости предоставляемых услуг банка «Ипак Йули» по торговому финансированию.





Банк «Ипак Йули» продолжает расширять свой спектр продуктов по торговому финансированию, предлагая инновационные решения и тем самым радуя своих клиентов качеством, доступностью и оперативностью своих услуг.

Подробнее о наградах банка можно прочитать на сайте.

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