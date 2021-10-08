Сегодня во всем мире много пар, страдающих бесплодием.

В Узбекистане фармацевтическая компания Dora Line затронула этот деликатный вопрос. Dora Line производит продукцию с биологически активными добавками (БАД) в Узбекистане с 2015 года. Один из популярных продуктов компании — «Сперолин» и «Маммолин».

Что такое биологически активная добавка

Биологически активные добавки не являются лекарственными средствами. Это натуральные вещества, полученные из растений и минералов.

По мнению ученых и врачей, правильное и регулярное употребление биологически активных добавок помогает сохранить молодость, здоровье и силы, а также планировать детей.

«Сперолин» у мужчин:

повышает подвижность сперматозоидов (скорость движения жидкости между яичниками);

увеличивает процент воздействия спермы (скорость, с которой яйцеклетка реагирует с клеткой, образуя эмбрион);

способствует увеличению количества сперматозоидов, увеличивая шансы забеременеть;

предотвращает преждевременное семяизвержение за счет увеличения полового влечения.

«Маммолин» у женщин:

повышает вероятность беременности (в зависимости от ситуации);

обогащает женский организм необходимыми витаминами, минералами и аминокислотами;

помогает будущему ребенку родиться здоровым.

Рекомендации врача

«В современной жизни наблюдаются переизбыток химикатов, неправильное питание, вызывающие в том числе появление различных кист. В результате бесплодие остается без лечения, а количество бездетных родителей увеличивается. В таких ситуациях нужно выбирать биологически натуральные продукты.

Женщинам, которые не могут забеременеть из-за недостатка необходимых микро- и макроэлементов, рекомендуется принимать биологически активные добавки. Продукт «Маммолин» устраняет дефицит этих элементов. В результате у женщины больше шансов забеременеть. «Сперолин» для мужчин улучшает качество и повышает количество сперматозоидов, устраняет симптомы преждевременной эякуляции, а также увеличивает подвижность сперматозоидов", — отметила акушер-гинеколог Наргиза Абдукаххорова.

Можно отправить результат поставленного врачом диагноза специалистам компании Dora Line и получить бесплатную консультацию.

Dora Line работает в партнерстве с немецкой компанией Stern Vitamin.

Свидетельство об аккредитации: № UZ.AMT.07.MAI.931 от 09.06.2015 г.

Регистрационный номер: UZ.SMT.01.351.2443185.

Товар не является лекарственным средством. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Телефоны: (+998) 94−211−44−45, (+998) 94−211−10−17, (+998) 94−211−57−77, (+998) 94−211−10−31.

Сайт: plan-baby.uz

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